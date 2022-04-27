خلال اجتماعه مع نيجيرفان بارزاني.. وفد أميركي رفيع يؤكد الالتزام بالدعم السياسي والعسكري لإقليم كوردستان

تعزيز العمل والتعاون المشترك بينهم

أكد وفد دبلوماسي وعسكري أميركي رفيع المستوى برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، داينا سترول، اليوم الأربعاء (٢٧ نيسان ٢٠٢٢)، لرئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وجهة نظر وسياسة أمريكا الملتزمة بمواصلة الدعم السياسي والعسكري للعراق وإقليم كوردستان وتعزيز العمل والتعاون المشترك.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، وفداً دبلوماسياً وعسكرياً أمريكياً رفيع المستوى برئاسة داينا سترول مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وعضوية ماثيو تولر السفير الأميركي في العراق، ماثيو ترولينغر نائب مدير الشؤون السياسية والعسكرية في القوات المشتركة الأمريكية في الشرق الأوسط وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين.

وفي بداية الاجتماع، أكدت سترول وجهة نظر وسياسة أمريكا الملتزمة بمواصلة الدعم السياسي والعسكري للعراق وإقليم كوردستان وتعزيز العمل والتعاون المشترك بينهم، معبرة عن امتنان بلادها لدور وتضحيات البيشمركة في الحرب ضد داعش.

من جهته، جدد نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لدعم ومساعدات أمريكا والتحالف الدولي للقضاء على داعش لكل من العراق وإقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب.

واتفق الجانبان في الرأي علی أهمية وضرورة اتخاذ الأطراف والمكونات العراقية خطوات لإخراج الحالة السياسية من حالة الانسداد ومجيء حكومة تستجيب لتوقعات المواطنين وقادرة على مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تلاحم الأطراف الكوردستانية وتوحيد صفها واستمرار الحوار لحل مشاكل أربيل – بغداد.

وعدّ الاجتماع، في محور آخر منه، تحركات داعش وهجماته في مختلف مناطق العراق وسوريا تهديداً جدياً وخطراً حقيقياً. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي ليتمكنوا بدعم من التحالف الدولي من التصدي لهذا الخطر ويتم القضاء على داعش نهائياً، كونه يهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة.

وبحث في الاجتماع عملية إصلاح وإعادة تنظيم البيشمركة، أوضاع إقليم كوردستان، أوضاع سنجار وتطبيعها، التطورات في المنطقة بصورة عامة، ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.

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