دربُ الخسران

بقلم الشاعر عمر بلقاضي/ الجزائر

الى كلِّ معرضٍ عن دين الله ( الإسلام )

***

الموتُ آتٍ لا تغرّك فترةٌ … تعطيك أمنا لا يدوم ويخلدُ

فغدا يَطالُك ذو المآتم بَغتةً… الموت ُحقٌّ ثابتٌ ومُحدَّدُ

ما السِّرُّ في عيشٍ يزولُ وينتهي؟ … النَّفسُ حتما بعد حينٍ تخمدُ

عجبا لإنسانٍ ضعيفٍ في الورى … ينسى إلهَ العالمين ويجحدُ

لكنّه يرضى الهوان ويبتغي … فتراهُ يركع للصّخور ويسجدُ

وتراهُ يَخضعُ للغرائزِ والهوى … تَعِسَ الذي يقفو هواهُ ويَعبُدُ

اللهُ بصَّر خلقَه بكتابِه … فالذِّكرُ يهدي التّائهينَ ويُرشدُ

والحقُّ يَسطعُ للبصائر في الورى … أبداهُ مبعوث الإلهِ محمَّدُ

يا زارعاً شُؤمَ الضّلالة في الدُّنى … فغداً تنالُ الرّازيات وتحصُدُ

الكفرُ دربُ خسارةٍ وتعاسةٍ … والى خلودٍ في الجحيم يُمهٍّدُ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط