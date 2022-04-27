رئيسي للحلبوسي: إيران تتطلع إلى اكتمال سير تشكيل الحكومة في العراق

وقال رئيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في طهران إنّ “إيران تتطلع إلى اكتمال سير تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بأسرع وقتٍ ممكن”.

وصرّح رئيسي أنّ “إيران والعراق يحرصان على تنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وليس هناك شيء يستطيع المساس بالعلاقات المعمقة والودية القائمة بين شعبيهما”، مضيفاً: “نحن أصدقاء ولا سيما في أوقات الشدة”.

وأشاد رئيسي بـ”مستوى التعاون والتعامل بين برلماني البلدين”، لافتاً إلى أنّ “مجلس النواب العراقي من شانه أن يكون مقراً لتعزيز التعاون البرلماني مع الدول الجارة وإيران لن تدخر أي جهد للتعاون معه”.

وجدد رئيسي “التهنئة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي”، معرباً عن أمله بأن “يسود الوفاق والوئام بين أعضائه وبما يسمح في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة العراقيين، وحل مشاكل المواطنين في هذا البلد وتوسيع العلاقات الشاملة بين العراق وجيرانه ولا سيما إيران”.

واعتبر رئيسي أنّ “التماسك والانسجام بين التيارات والاقوام المختلفة في العراق، رمز لنجاح هذا البلد”، مبيناً أنّ الخلافات والوقيعة بين اتباع المذاهب والأقوام تؤدي إلى تغلغل العدو على حساب المصالح الوطنية للدول المختلفة.

الحلبوسي: ندعو للتعاون والتآزر من أجل ضمان مستقبلٍ واعد

من جانبه، أكد الحلبوسي أنّ الهدف من زيارته الحالية إلى إيران هو تأكيد استمرار العلاقات الودية التي تربط بين الشعبين والبلدين.

وأوضح أنّ الوفد المرافق له يضمّ ممثلين عن الأقوام والمذاهب والتيارات المختلفة داخل العراق، وهذا يدلّ على رغبة العراقيين جميعاً في تعزيز أواصر المودة مع إيران.

ولفت الحلبوسي، إلى أن كلا البلدين تجاوزا سنوات عصيبة، داعياً إلى التعاون والتآزر من أجل ضمان مستقبل واعد للشعبين الإيراني والعراقي.

شمخاني يستقبل الحلبوسي ويبحث معه العلاقات الثنائية

من جانبه، استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في طهران.

وقال شمخاني إنّ “إيران تعتبر الاستقرار السياسي والأمني المستدام في العراق، ضرورة وطنية وإقليمية”، مشيراً إلى أنّ “إيران وكما في السابق، مستعدة للاستفادة من كل إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق إرادة ومطالب الشعب العراق”.

وأوضح شمخاني أنّ “إيران سترد بحزم على أي إجراء يستهدف أمنها“.

واليوم، استقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بهدف تعزيز العلاقات بين الطرفين اقتصادياً وسياساً وثقافياً و بيئياً.

ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وفد نيابي، صباح اليوم، إلى طهران تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.