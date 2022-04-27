عالية نصيف: موقف رئيس الوزراء من امين بغداد جاء كتشخيص واقعي للوضع المأساوي الذي تمر به العاصمة

أكدت النائبة عالية نصيف ان موقف السيد رئيس مجلس الوزراء من امين بغداد جاء كتشخيص واقعي للوضع المأساوي الذي تمر به العاصمة بغداد نتيجة لتردي واقع الخدمات وانعكاسه على المواطنين وعلى سمعة بغداد كعاصمة عريقة.

َوقالت نصيف في بيان اليوم :” ان ما صدر أمس من تصريحات من رأس هرم الحكومة العراقية جاء بسبب ما آلت إليه الأوضاع الخدمية لمدينة بغداد في ظل وجود إدارة فاشلة على رأسها الأمين علاء معن الذي لم يقدم شيئاً يذكر على صعيد تغيير الواقع الخدمي او تحسينه بشكل تدريجي على اقل تقدير”.

وأضافت :” ان امين بغداد أهمل نظافة وجمالية العاصمة وانشغل بملف التعاقدات التي تشوبها الكثير من المخالفات الإدارية والقانونية، بل وسخر جل وقته من أجل تغيير ما يمكن تغييره من جنس استعمال الأراضي دون مراعاة لأية ضوابط او قوانين “.

ودعت نصيف السيد رئيس مجلس الوزراء إلى ” اقالة أمين بغداد بشكل فوري والايعاز إلى الجهات الرقابية للتحقيق في الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد، وانتشال العاصمة من الوضع الخدمي المأساوي الذي تمر به بغداد في ظل وجود هذا الأمين “.

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