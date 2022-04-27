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“عبدك”.. أغنية دينية جديدة من كلمات الشاعر محمد بغدادي

أطلق المطرب الشعبي محمد سلطان، دعاءً دينيًا جديدًا بعنوان” عبدك”، عبر قناته الرسمية، على موقع الفيديوهات الشهير” يوتيوب”، وهو من كلمات الصحفي والشاعر محمد بغدادي، ومن ألحان محمد سلطان، وتوزيع نوار البحيري.
ويأتي هذا الدعاء ضمن مجموعة من الأغنيات والأدعية الدينية، التي سبق وطرحها “سلطان”، على مدار شهر رمضان الكريم، ومن بينهم” يا إلهي، حسن الخاتمة، يا رحمن”.
ويعد هذا الدعاء، التعاون الثاني بين المطرب الشعبي محمد سلطان، والشاعر محمد بغدادي،، حيث سبق وتعاونا معًا من خلال أغنية دينية بعنوان” حسن الخاتمة”، طرحت مع بداية شهر رمضان.
تجدر الإشارة إلى محمد سلطان، فهو واحد من أبرز نجوم الأغنية الشعبية في الوقت الحالي، ومن أشهر أعماله” ولاد لذينة، كدابين الزفة، طبع الرجال، يا ناس يا شر، بيخونو العشرة، الشبعان”.
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