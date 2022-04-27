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فخري كريم يبحث مع نيجيرفان بارزاني التطورات السياسية

بحث الاستاذ فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، أمس الثلاثاء، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تطورات الوضع السياسي في البلاد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الاقليم وتلقته (المدى)، أن “الطرفين ناقشا تطورات الوضع السياسي للبلد، والجهود المبذولة لانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس الوزراء العراقي القادم، وتحديات المرحلة والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد، وتبادل الآراء حولها”.

واضاف البيان، ان “الجانبين اتفقا على ضرورة وأهمية التعاون بين القوى والأطراف والمكونات العراقية في سبيل اتخاذ خطوات إلى الأمام وإخراج الحالة السياسية من الانسداد والتوصل إلى نتيجة تستجيب للأوضاع الحالية ومستقبل البلد وحاجاته”.

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