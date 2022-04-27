لا نشاط إسرائيلي في أربيل.. والحلبوسي يلمح إلى مراجعة موقفه من تشكيل الحكومة

بغداد/ تميم الحسن

في وقت تشتد فيه الضغوطات على اطراف التحالف الثلاثي (انقاذ وطن)، يحاول الصدريون رد الهجوم من باب “رفض التطبيع” وتبرئة اربيل من تهمة رعاية “الموساد”. واستخدمت اطراف في “الاطار التنسيقي” ورقة “التطبيع” لمهاجمة “تحالف سيادة” والحزب الديمقراطي الكردستاني في محاولة لتفكيك التحالف الثلاثي.

واستعار علي حاتم السليمان، وهو الزعيم العشائري السني القادم من المنفى، تلك التهمة لمواجهة خصمه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الذي يرجح بانه سيزور ايران اليوم الاربعاء، بعد “تغريدة” نارية لوح فيها الى مراجعة موقفه من تشكيل الحكومة. وبحسب ما يدور في الاروقة السياسية، ان عودة السليمان الى العراق هو بدعم ايران التي تستمر بعقد مشاورات مع السعودية على الاراضي العراقية.

ويتحمس “الاطار التنسيقي” الى تلك الحوارات، حيث يعتقد بان نجاح هذه اللقاءات قد يؤثر على تفكيك الازمة واعلان الكتلة الاكبر الشيعية.

ومنذ اعلان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، عن نيته تشكيل حكومة اغلبية والكشف عن حلفائه في المشروع، بدأ خصومه بسياسة “ضرب الاطراف”.

وتجنب “الاطاريون” طوال ازمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات الخريف الماضي، مواجهة “الصدر” او اتهامه بشكل علني بانه وراء مزاعم “تفكيك الشيعة”.

وعوضا عن ذلك هاجم “التنسيقي” كلا من القوى السنية داخل تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي، وتحميلهما مسؤولية فكرة “الاغلبية”. وعلى الرغم من محاولات الطرفين (السني والكردي) لتقريب وجهات النظر بين زعيم التيار الصدري وخصومه، الا ان هذا لم يشفع للجهتين.

ورعا مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي نهاية كانون الثاني الماضي، مبادرة لاعادة التفاهم بين الصدريين و”التنسيقي” وارسل وفودا الى زعيم التيار الصدري.

كما كشفت “سيادة” في تصريحات لقيادات داخل التحالف، بانها كانت دائما ترغب باعطاء “وقت اطول” للقوى الشيعية للحوار فيما بينها قبل المضي بتشكيل الحكومة. وقدمت اطراف في الاطار التنسيقي في مواجهة حلفاء الصدر، “خلطة اتهامات” بين تحميل هذه الاطراف “تفكيك الشيعة” وعلاقة الامر باسرائيل.

وللرد على ذلك اعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، عن عرض مشروع قانون “تجريم التطبيع مع إسرائيل”، في أول جلسة للبرلمان.

وقال العذاري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان إن الكتلة الصدرية والكتل المتحالفة ستقدم مقترح قانون “يتضمن 10 فقرات لتجريم التطبيع مع اسرائيل أو إقامة أي نوع من العلاقات”.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، عن تقديم الكتلة الصدرية مقترح مشروع لـ”تجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني”، قريباً. وكتب الصدر في “تغريدة” على “تويتر”، “من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب”. وفي الاطار نفسه تحمس التيار الصدري عبر ممثله في رئاسة البرلمان حاكم الزاملي للكشف الى الرأي العام حقيقة الاتهامات عن وجود مقرات لـ”الموساد” في اربيل.

وكانت هذه التهمة هي وراء ارسال طهران 12 صاروخا “بالستيا” الشهر الماضي، ليصيب ماقالت انه اماكن تواجد المخابرات الإسرائيلية في عاصمة كردستان. لكن تقرير اللجنة التي شكلت بعضوية الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبد الله واربع نواب اخرين، اكد ان الهجوم اصاب منزلا لاحد المدنيين ولاوجود لاي نشاط “مخابراتي”. وقدم التقرير المكون من 6 صفحات، تفصيلا عن اللقاءات التي اجراها اعضاء اللجنة التي شكلت في اذار الماضي، مع الجهات المسؤولة عن الامن في بغداد وكردستان. واكد التقرير ان اللجنة لم تجد أية أدلة أو أدوات مشبوهة في الموقع الذي تعرض للقصف، كما لم تلاحظ ما يثبت أن المنزل الذي تعرض للقصف قد استخدم في أي نشاط سياسي. واشار التقرير نقلا عن جهاز المخابرات الى ان العراق لم يتلق اي تقارير من ايران، قبل الهجوم، تحذر من وجود “نشاط اسرائيلي ” في اربيل.

وعد التقرير ان القصف الذي تعرضت له اربيل، انتهاك للأعراف والقوانين الدولية، فيما دعا الى سلوك الطرق الدبلوماسية بالتعامل مع الحادث.

وكانت اطراف داخل “التنسيقي” تعاملت مع وجود “الموساد” في اربيل على انه حقيقة، ودافعت عن طهران وبررت الهجوم بانه “حق ايران لحماية امنها”.

وقبل ان يمضي تأثير عصف صواريخ طهران في اربيل، جاء دور علي حاتم السليمان ليهاجم من جانب اخر “حلفاء الصدر” مستخدما نفس ادوات “الاطاريين”. وفي تطور جديد توعد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، من اسماهم بـ”المسلحين الخارجين عن القانون” من العبث بامن الانبار، كما اشار الى امكانية مراجعة موقفه من العملية السياسية. وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر” إنه “لايمكن أن يُصنّف الاستهتار بأمن المواطنين وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي”. وهدد الحلبوسي قائلا “سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكّم المسلحين الخارجين عن القانون”.

وتابع الحلبوسي “سيحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب، ونهب ثرواته، وغيّب رجاله، وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرون هجّرهم من ديارهم، وأودع الأبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار”. وكان القيادي في تحالف “السيادة” مشعان الجبوري قد علق في وقت سابق على عودة القادة السنية المبعدين، بانها”خطوة من خصوم تحالف السيادة، تهدف لإثارة المشاكل في الأنبار”. واتهم السليمان الذي يتزعم مايعرف بـ”اتحاد المعارضة العراقية” بعض القوى السياسية في الانبار بانها تريد “التطبيع” مع اسرائيل، واكد بانه عاد لافشال هذا المشروع.

وشكلت عودة السليمان، الذي كان معروفا بعبارة “قادمون يابغداد” اثناء ظهور “داعش” في الانبار في 2014، جدلا واسعا عن توقيت ظهوره وعلاقته بالازمة السياسية. وعن ذلك يؤكد حكمت سليمان، وهو رئيس حزب الانتماء الوطني في الانبار، ان عودة السليمان وقبله وزير المالية الاسبق رافع العيساوي في هذا التوقيت “هو صدفة”. سليمان قال لـ(المدى) ان العيساوي “موجود في العراق منذ عام ويحاول تسوية ملفاته مع القضاء”، مبينا ان “السليمان هو كذلك اعلن عن رغبته بالعودة قبل فترة”. لكن بالمقابل لم ينف سليمان وهو عضو سابق في مجلس محافظة الانبار، وجود دور لبعض القوى الشيعية في الازمة الاخيرة. واضاف المسؤول السابق ان “الاطار التنسيقي يسهل عودة اية شخصية تكون معارضة لرئيس البرلمان”. ويشير المسؤول السابق الى ان حزب تقدم الذي يقوده محمد الحلبوسي “يسيطر على كل الوظائف والمفاصل الحساسة في الانبار، وعودة السليمان قد تحدث حالة من التوازن”. ووسط تلك الاحداث، تسربت معلومات عن تحديد اليوم الاربعاء، موعدا جديدا لزيارة الحلبوسي بدل الزيارة التي الغيت الشهر الماضي. وبحسب ما يدور في الاوساط السياسية ان الزيارة ستناقش دور ايران في “دعم عودة بعض الزعامات السنية”. وكان مكتب الحلبوسي قد اعلن ان سبب تأجيل زيارة الاخير إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي كانت تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف بسبب “التزامات دستورية ونيابية للجانبين”. وأضاف بيان لمكتب رئيس البرلمان حينها، أن “السبب الآخر يتعلق بظهور عارض صحي لرئيس مجلس الشورى الإيراني”. وجرت هذه التطورات في اعقاب انباء عن تولي الدبلوماسي الايراني السابق حسن دنائي فر، الملف العراقي بدلا عن الحرس الثوري.

حوار طهران والسعودية في بغداد

ويأمل “الاطار التنسيقي” بالمقابل ان تنجح طهران في اقناع زعيم التيار الصدري، مجددا بالانضمام الى الاغلبية وتشكيل “الكتلة الاكبر الشيعية”.

ويعول “الاطاريون” بحسب معلومات وصلت الى (المدى) على عدة تحركات للجمهورية الاسلامية، من بينها الحوارات التي استؤنفت مجددا في بغداد بين الاخيرة والسعودية.

وذكر وزير الخارجية فؤاد حسين في مقابلة مع محطة عربية، أن اللقاء السعودي الإيراني الذي جرى الخميس الماضي في بغداد كان “أمنيا”، وأن الطرفين توصلا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم من 10 نقاط متعلقة بالتعاون الثنائي ومسائل دبلوماسية وأمنية داخلية وإقليمية.

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