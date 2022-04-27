مجلس وزراء إقليم كوردستان يوجه الوزارات باستثمار ما تحقق في زيارة بريطانيا

وجهّ مجلس وزراء اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، الوزارات بالتنسيق فيما بينها لاستثمار الفرص التي أتيحت لحكومة الإقليم خلال الزيارة الأخيرة إلى بريطانيا، فيما قرر اجراء تعديلات على مشروع قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في الإقليم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة حكومة الاقليم، في بيان ان مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، وقدم بارزاني إيجازاً عن الزيارة الرسمية التي أجراها وفد حكومة كوردستان إلى بريطانيا، واستقباله على مستوى رفيع.

وأشار إلى اجتماعاته مع رئيس الوزراء البريطاني، ووزراء الخارجية، والداخلية، والدفاع، والطاقة والأعمال، والتربية، وعدد آخر من كبار المسؤولين.

وبين بارزاني أن رئيس الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين أعربوا، في جميع اللقاءات والاجتماعات، عن استعدادهم للارتقاء بالعلاقات والدعم والتنسيق مع إقليم كوردستان في شتى المجالات.

وعلى خلفية ذلك، وجّه مجلس الوزراء الوزارات، حسب خصوصياتها، بالمتابعة اللازمة في الملفات التي تم تناولها في الزيارة الرسمية إلى بريطانيا، كما تم تكليف سكرتارية مجلس الوزراء ودائرة العلاقات الخارجية ودائرة التنسيق والمتابعة، بالتنسيق بين الوزارات والاستفادة من كل أشكال الفرص التي اتيحت لإقليم كوردستان نتيجة الزيارة.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، تم عرض مشروع قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان، والذي يهدف لوضع المعايير المناسبة لاعتماد المؤسسات التربوية والتعليمية من خلال هيئة مستقلة لن تحل محل الوزارات، بل ستكون داعمة لعمل الوزارات في مطابقتها لمعايير الاعتماد مع المعايير الدولية من أجل ضمان الجودة الأكاديمية والعلمية العالية عبر تنظيم آليات عملية في منح الاعتمادات ودعم وزارتي التربية والتعليم العالي وتعزيز القدرات البشرية وتطوير البرامج التعليمية في الإقليم.

وبعد المناقشات والمداولات، قرر مجلس الوزراء مراجعة مشروع القانون على ضوء الملاحظات المقدمة، وإعداده للتصويت عليه في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء قبل إرساله إلى البرلمان لتشريعه.

وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، سلط مجلس الوزراء الضوء على تقرير قدمه وزير الكهرباء كمال صالح بشأن الوضع الكهربائي في إقليم كوردستان من حيث التقدم والمعوقات ومقترحات وزارة الكهرباء المطروحة لتحسين الخدمة الكهربائية ومشاريع الكهرباء، ولا سيما مع قرب حلول موسم الصيف.

وتضمن التقرير إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بالميغاواط في محطات الإنتاج والتوزيع في المدن، إلى جانب ساعات التجهيز للمواطنين ومشاريع وزارة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة. وفي الختام عرض التقرير المعوقات التي تواجه الوزارة، مع جملة من المقترحات اللازمة لمعالجتها.

وأوعز مجلس الوزراء لوزارات الثروات الطبيعية، والتخطيط، والمالية والاقتصاد، والزراعة والموارد المائية، لإجراء التنسيق والتعاون اللازم مع وزارة الكهرباء لتطوير خدمات الكهرباء وتعزيزها.

وفي الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء خالص التهاني مع قرب حلول عيد الفطر، وقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراَ من الأسبوع المقبل الموافق 1-5-2022 لغاية 5-5-2022، وذلك في دوائر ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان.

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