منظمة دولية: 1.1 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية في العراق

ترجمة / حامد أحمد

كشفت منظمة اليونيسيف في آخر تقرير لها انه استنادا لمراجعة ملف الاحتياجات الإنسانية في العراق لعام 2022 فان هناك ما يقارب من 2.5 شخص في العراق بينهم 1.1 مليون طفل هم بحاجة لمساعدات إنسانية، مشيرة الى وجود عجز بنسبة 57‌% بالمتطلبات المالية لبرنامج المساعدة والذي يقدر بحدود 37.7 مليون دولار من مجموع 65.9 مليون دولار مطلوب توفيرها لتلبية احتياجات إنسانية ملحة وطارئة لأطفال مع عوائلهم في العراق.

وجاء في التقرير الذي نشر تحت عنوان (التقرير الرابع للوضع الإنساني في العراق Iraq Humanitarian Situation Report No.4 ) انه خلال العام 2021 تطلبت تغطية احتياجات إنسانية عاجلة وحادة لأطفال وعوائلهم متضررين من أوضاع إنسانية مجتمعة، بضمنها أزمة مزمنة جراء معارك وعدم استقرار سياسي، مبلغا قدره 65.9 مليون دولار. ولكن اعتبارا من كانون الأول 2021 تم استلام 20 مليون دولار فقط من صندوق مبادرة الرعاية الإنسانية للأطفال ولهذا كان عجز بنسبة 57‌% بالتمويل بقدر 37.7 مليون دولار. القطاعات التي فيها فجوات في التمويل هي برامج حماية الطفل ومشاريع تحلية ومعالجة المياه وبرامج الرعاية الصحية والتغذية.

وشكلت نسبة العجز ببرامج حماية الطفل 67‌% وبرامج النظافة والتعقيم بنسبة 62‌% والصحة والتغذية 45‌%، وأشار التقرير الى ان النقص بالتمويل له تأثير على توفير الخدمات ذات العلاقة وبالتالي إعاقة اليونيسيف من تحقيق الأهداف المخطط لها لخدمات حماية الطفل وصحته وتغذيته.

وتقول المنظمة ان الدول الرئيسية الممولة لصندوق مبادرة الرعاية الإنسانية للطفل HAC هي كندا وجمهورية التشيك ومكتب الاتحاد الأوروبي للرعاية الإنسانية وألمانيا واليابان والنرويج وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مشيرة الى ان الأموال المجهزة تستخدم لتلبية حاجات طارئة والوصول لمناطق المجاميع السكانية الأكثر تضررا من تبعات المعارك والنزوح.

ويشير التقرير الى انه منذ استئناف الحكومة العراقية لسياسة غلق مخيمات ومعسكرات النازحين في أواخر عام 2020 مع مواقع نزوح داخلي غير رسمية فان عدد ساكني المخيمات انخفض من 256,861 في آب 2020 الى 185,000 في الربع الأول من عام 2021، في حين ازداد مقابل ذلك عدد المتواجدين في مجمعات نزوح غير رسمية من 104,000 في تشرين الأول 2020 الى اكثر من 275,000 في شباط 2021، وفي ذلك الوقت كان هناك بشكل اجمالي 4.1 مليون شخص هم بحاجة لمساعدات إنسانية من بينهم 1.8 مليون طفل، ومن بين هذا العدد هناك 2.4 مليون بضمنهم 1,056,000 طفل يواجهون احتياجات إنسانية طارئة يشكل ذوو الاحتياجات الخاصة نسبة 15‌% منهم.

مع ذلك وبحلول نهاية عام 2021 فان هذه الأرقام والأوضاع تغيرت. واستنادا الى تقرير مراجعة الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 فان هناك تقديرات بوجود 2.5 مليون شخص بضمنهم 1.1 مليون طفل هم بحاجة لمساعدات إنسانية في العراق.

وأشار تقرير المنظمة الدولية الى ان الحالة الأمنية بقيت تشكل قلقا على مدار العام مع استمرار الهجمات واعمال العنف. حيث ازدادت هجمات تنظيم داعش في عام 2021 خصوصا ضمن المناطق المتنازع عليها وبغداد. أما شحة وندرة المياه فتعد تهديدا جديدا يواجه العراق حيث اثر ذلك على الزراعة وتجهيزات المياه المحلية مما أدى ذلك الى مخاطر صحية وفقر وحالات هجرة. ومن المتوقع ان يزداد الوضع سوءا بهذا الخصوص خلال العام 2022. واستجابة لهذه الأوضاع فان اليونيسيف وبرفقة الحكومة العراقية ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، قد شرعت للبحث في إجراءات يتم اتخاذها لمراقبة ومعالجة الوضع وما قد يحدث خلال الأشهر القادمة.

في عام 2021 دعمت منظمة اليونيسيف مديريات صحة في محافظات تضم نازحين وذلك بتوفير رعاية صحية وتغذية لضمان صحة الأمهات والولادات الحديثة مع توفير لقاحات وتمت تغطية رعاية ما مجموعه 2.5 مليون طفل وامرأة مع توفير خدمات من منشآت صحية مدعومة من اليونيسيف وقيام عمال الرعاية الصحية بزيارة مخيمات النازحين في كل من أربيل ودهوك ونينوى والسليمانية.

وكجزء من ستراتيجية اليونيسيف لتعزيز القدرة الوطنية المحلية لرعاية احتياجات الطفل بشكل فعال ومنع حدوث أية مخاطر عنف مستند على التمايز بين الجنسين GBV فقد تم تدريب 920 عامل خدمة اجتماعية وتطوير مهاراتهم فيما يختص بطرق حماية الطفل ومنع العنف ضدهم، وتضمن التدريب على خدمات الدعم الصحي النفسي والعقلي للطفل ورعاية الأطفال الناجين.

وفيما يتعلق بخصوص برامج حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي تم نصب الواح خلايا شمسية لتوليد الطاقة البديلة الصديقة والتخلي عن المولدات العاملة بالديزل المستخدمة بمنظومة ضخ المياه في محطة القيارة لتصفية المياه ضمن محافظة نينوى وتم خلالها توفير خدمة لما يقارب من 81،403 شخصا وكذلك ادامة وتطوير محطات تحلية في مناطق أخرى وتطوير أنظمة الصرف الصحي في مخيمات الانبار ودهوك واربيل ونينوى.

وتذكر اليونيسيف ان مخاطباتها متواصلة مع حكومتي المركز والاقليم بخصوص مشاركة المسؤوليات لمواجهة الاحتياجات الإنسانية للنازحين والعائدين خلال العام 2022.

عن موقع ريليف ويب الدولي

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