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هدفها المتاجرة بالمنتجات النفطية بالسوق السوداء.. ضبط عشرات المخابز “الوهمية” في الموصل

كشف مصدر طبي في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، عن ترقين قيود أكثر من 40 فرناً ومخبزاً “وهمياً” في مدينة الموصل، لقيامها ببيع حصصها من المنتجات النفطية في السوق السوداء.

وقال المصدر إن “فرق الرقابة الصحية في نينوى قامت بترقين قيود 42 مخبزاً وفرناً وهمياً في الجانب الايمن من مدينة الموصل”.

وبين أن “الفرق الصحية تقوم بشكل دوري بعدة زيارات شهرياً للأفران والمخابز للتأكد من التزامها بالشروط والتعليمات الصحية، وخلال متابعتها للأفران المرقنة قيودها تأكد لها أنها مغلقة ولم تباشر بعملها طوال ثلاثة أشهر متتالية”.

وأوضح المصدر أن “هذه الأفران والمخابز وهمية وأصحابها هدفهم استحصال الإجازة من أجل الحصول على الحصص المدعومة الأسعار من المشتقات النفطية، لبيعها في السوق السوداء”، مبيناً أن “صاحب الفرن الوهمي يتربح شهرياً ما لا يقل عن 500 ألف دينار من بيع الوقود المدعوم”.

وأكد أن “الرقابة الصحية سترفع موقفاً بهذه الأفران والمخابز إلى مديرية المشتقات النفطية من أجل سحب الإجازات عنها وقطع حصصها من المنتجات النفطية”.

تجدر الإشارة إلى أن الأرباح الشهرية لأي فرن أو مخبز تبلغ أضعاف مضاعفة للمبلغ الذي يتحصل عليه صاحب الفرن من بيع المنتجات النفطية.

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