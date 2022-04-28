الاقتصاد الرقمي والعالم الافتراضي كتاب للدكتور محمد طاقة

د. محمد طاقة

اصدار نوعي جديد

الاقتصاد الرقمي والعالم الافتراضي

للأستاذ الدكتور محمد طاقة

عرض /

علاء العاني

من جديد طل علينا الأستاذ الدكتور محمد طاقة ،الاقتصادي العراقي المعروف، بكتاب جديد يصب في خدمة تطور العلوم الاقتصادية وما يتطلبه من أشاعة الفهم الرصين لهذا التطور الهام في الحياة البشرية، ، ويسعى طاقة لتوسيع الرؤية المتنافذة بين الاقتصاد والمجتمع مع التطور العصري والذي شكلت الرقمنة والعوالم الافتراضية البؤرة الاساسية الجديرة بالفحص العلمي والاضافة .

وللكاتب أكثر من ثلاثة عشر كتاباً في مختلف المجالات الاقتصادية المنهجية وغير المنهجية، وخاصة تناوله لموضوع العولمة عبر اكثر من كتاب، من أهمها كتاب (مأزق العولمة ) الصادر في عام 2018 عن دار دجلة في عمان ، وكذلك كتاب ( العولمة الامريكية واحتلال العراق ) الصادر عام 2020 عن دار دجلة بعمان ، وغيرها من الكتب والمقالات العلمية التي تجاوزت (200) مقالة .

وهنا يقف طاقة وقفة علمية

عميقة في تحليل الاقتصاد الرقمي ومتغيراته وثوابته، حيث تفتقر المكتبة العراقية والعربية الى كتب في هذا المجال لحداثة التأليف العمي والاكاديمي فيه . و صدر كتابه الجديد الذي يحمل عنوان ( الاقتصاد الرقمي والعالم الافتراضي ) عن دار أمنة للنشر والتوزيع في العاصمة الأردنية عمان ، ويقع بمائة واحدى عشرة صفحة من القطع الكبير تضمنت اثنى عشر عنوانا ، ويعرض الدكتور محمد طاقة ، للقارئ والباحث وبالأخص الطلبة الكثير من المعلومات المفيدة والقيمة حول هذا الموضوع الجديد والمهم والذي يحدد بشكل لا يقبل الشك مسارات ما ستؤول عليه الأوضاع الاقتصادية وتطورها في العالم ، في اطار افق التوقعات العلمية لما سيحدث من تحولات كبيرة جداٌ على مستوى الاقتصاد بشكل عام ، وتأثير ذلك على العلاقات الاجتماعية والإنسانية وحتى البيئية ، فالعالم يسير نحو تطورات عظيمة في الجوانب العلمية والتقنية وخاصة في علوم الانترنيت والحاسبات والهواتف النقالة ، وفي جميع المجالات المتعلقة بالتواصل الاجتماعي .

وكما جاء في مقدمة الكتاب من ان العالم يتغير باستمرار وبسرعة هائلة، وأهم ما يتغير فيه هو التطور الهائل الذي حدث على تكنلوجيا المعلومات والاتصالات والذي أدى الى حدوث تغيرات كبيرة جدا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

لقد تمكن الأستاذ طاقة في كتابه هذا إعطاء معلومات واسعة حول الاقتصاد الرقمي والعالم الافتراضي والتي تمكن القراء من أخذ صورة واضحة وأجابة على ما يدور في ذهنهم من تساؤلات ، وقسم كتابه على اثنى عشر فقرة مهمة بدءاٌ من إعطاء صورة عن مفهوم الاقتصاد الرقمي وأهميته ،والفرق بينه وبين الاقتصاد التقليدي ، وأيضا مميزات وفروع الاقتصاد الرقمي ، كما تناول الكتاب معلومات عن اكبر الشركات العالمية الرقمية وشبكات الاتصالات الخلوية والهاتف المحمول والشبكة العنكبوتية وعن انترنيت الأشياء ، كما تناول أهمية العالم الافتراضي .

كما خلص الدكتور محمد طاقة الى استنتاجات وتوصيات أسفرت بمجملها عن تكوين صورة واضحة لموضوعه الهام الذي تناوله في الكتاب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط