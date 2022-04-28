الخارجيَّة والثقافة تبحثان استعدادات عقد منتدى الحضارات

بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، أمس الأربعاء، الاستعدادات الجارية لعقد منتدى الحضارات العريقة في نسخته الخامسة المزمع عقده في بغداد في الربع الأخير من العام 2022.

وذكر بيان للخارجية أنَّ “حسين استقبل ناظم، وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لعقد منتدى الحضارات العريقة في نسخته الخامسة المزمع عقده في بغداد في الربع الأخير لعام 2022، برئاسة العراق وبمشاركة كل من إيران واليونان والصين ومصر وإيطاليا والهند والمكسيك وبيرو وبوليفيا”.

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