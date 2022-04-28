الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬يتمنى‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي سن‭ ‬قوانين‭ ‬تمنع‭ ‬تهديد‭ ‬دول‭ ‬الجوار

بغداد -طهران
بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، في طهران الانسداد السياسي في العراق ، ودعا الى ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحل مشاكل المنطقة وذلك خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن «اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، ومنها على المستويين التجاري والاقتصادي وبما يخدم مصلحة الشعبين الجارين ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، والتأكيد على أهمية التعاون البرلماني؛ لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين». وأكد الحلبوسي «أهمية تعزيز التعاون على المستويين البرلماني والتنفيذي على مستوى العلاقة الثنائية»، داعياً إلى ضرورة العمل المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحل المشاكل في المنطقة، والسعي الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار فيها».
وأضاف، «بلدانا مرت عليهما سنوات صعبة، إذ تعرضت إيران لعقوبات اقتصادية، وتعرض العراق للإرهاب، والجميع تأثر بالأزمة العالمية والصحية المتمثلة بجائحة كورونا، فضلا عن خروقات متكررة لسيادة الدول، لذلك نتطلع إلى أن تكون الأيام المقبلة أفضل لشعبينا، وهذه هي مسؤوليتنا بالسعي معاً لترتيب أوضاع المنطقة بشكل كامل والارتقاء بعلاقاتنا».
من جانبه، رحَّب الرئيس الإيراني بالحلبوسي مجددا له التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي، معبراً عن سعادته بالعلاقة الوثيقة بين مجلس الشورى الإيراني ومجلس النواب العراقي، آملاً أن تكون هذه الزيارة منعطفا للارتقاء بالعلاقات بين البلدين»، وأكد أن «البرلمان العراقي الجديد من شأنه أن يقوم بدور فاعل في سياق تعزيز التقارب والتعاون الاقتصادي والاجتماعي، وأن يكون مقراً لتعزيز التعاون البرلماني مع الدول الجارة»، لافتاً إلى أن «إيران لن تدخر أي جهد للتعاون بهذا الخصوص».
وعبَّر رئيسي عن دعم بلاده للعراق واستقراره، آملاً أن يسود الوفاق والوئام بين القوى السياسية، واكتمال سير تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بأسرع وقت ممكن، وحلّ مشاكل المواطنين وفقاً لنص البيان. وتمنى رئيس ايران على البرلمان العراقي ان يقوم بسن قوانين مناسبة لصد عناصر التهديد الامني بالنسبة لدول الجوار ومثيرة للفوضى داخل المنطقة.
وتطلع «اية الله رئيسي»، خلال استقباله اليوم الاربعاء رئيس مجلس النواب العراقي «محمد الحبلوسي» الذي يزور البلاد حاليا، تطلع الى اكتمال سير تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بأسرع وقت ممكن.
وفي معرض الاشارة الى الاواصر العريقة التي تمتد لـ «الف عام» بين البلدين، صرح رئيس الجمهورية ان ايران والعراق يحرصان على تنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وليس هناك شيء يستطيع المساس بالعلاقات المعمقة والودية القائمة بين شعبيهما؛ مؤكدا «نحن اصدقاء بعضنا البعض في وقت الشدة». اية الله رئيسي، اشاد ايضا بمستوى التعامل «المطلوب» بين برلماني البلدين؛ لافتا بان مجلس النواب العراقي من شانه ان يكون مقرا لتعزيز التعاون البرلماني مع الدول الجارة. و وجه رئيسي خطابه الى الحلبوسي، قائلا : ان ايران سوف لا تدخر اي جهد للتعاون معكم او مع البرمان العراقي في هذا الخصوص.
وفيما جدد التهنئة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، اعرب رئيسي عن امله بان يسود الوفاق والوئام بين اعضائه وبما يسمح في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة العراقيين، وحل مشاكل المواطنين في هذا البلد وتوسيع العلاقات الشاملة بين العراق وجيرانه لاسيما الجمهورية الاسلامية الايرانية. و اعتبر رئيسي ، ان التماسك والانسجام بين التيارات والاقوام المختلفة في العراق، رمز لنجاح هذا البلد؛ مبينا ان الخلافات والوقيعة بين اتباع المذاهب والاقوام تؤدي الى تغلغل العدو على حساب المصالح الوطنية للدول المختلفة.
بحث القائم بأعمال وزير الكهرباء، عادل كريم الاربعاء مع وزير النفط الايراني جواد أوجي، في العاصمة الإيرانية طهران تطوير وتوطيد العلاقات في مجال الطاقة.
وذكر بيان صدر عن الوزارة إن «اللقاء اتسم بالاجواء الايجابية، وكانت المحادثات مثمرة بين الطرفين الى حد كبير، نظراً للدفوعات القوية من وزير الكهرباء العراقي ، التي قابلها تفهم الجانب الايراني للحاجة التوليدية الملحة التي تفرضها طبيعة الاجواء العراقية المتطرفة ، المسببة لإزدياد الطلب على الطاقة الكهربائية».
وأضاف، «الطرفان اتفقا على التوصل إلى حلول مرضية للطرفين بشأن الالتزامات القانونية والاسعار، وتسديد قيم الوقود المورد، وفق آلية تضمن إنسيابية التجهيز خلال عام ٢٠٢٢». تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط