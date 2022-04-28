الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬يتمنى‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي سن‭ ‬قوانين‭ ‬تمنع‭ ‬تهديد‭ ‬دول‭ ‬الجوار



بغداد‭ -‬طهران

بحث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬لحل‭ ‬مشاكل‭ ‬المنطقة‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعبين‭ ‬الجارين‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني؛‭ ‬لتعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬البرلماني‭ ‬والتنفيذي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقة‭ ‬الثنائية‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬وتفعيل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والسعي‭ ‬الجاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وأضاف،‭ ‬‮«‬بلدانا‭ ‬مرت‭ ‬عليهما‭ ‬سنوات‭ ‬صعبة،‭ ‬إذ‭ ‬تعرضت‭ ‬إيران‭ ‬لعقوبات‭ ‬اقتصادية،‭ ‬وتعرض‭ ‬العراق‭ ‬للإرهاب،‭ ‬والجميع‭ ‬تأثر‭ ‬بالأزمة‭ ‬العالمية‭ ‬والصحية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بجائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خروقات‭ ‬متكررة‭ ‬لسيادة‭ ‬الدول،‭ ‬لذلك‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬أفضل‭ ‬لشعبينا،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬بالسعي‭ ‬معاً‭ ‬لترتيب‭ ‬أوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بعلاقاتنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحَّب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬بالحلبوسي‭ ‬مجددا‭ ‬له‭ ‬التهاني‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الإيراني‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬آملاً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬منعطفا‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تعزيز‭ ‬التقارب‭ ‬والتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬مقراً‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الجارة‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تدخر‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬للتعاون‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‮»‬‭.‬

وعبَّر‭ ‬رئيسي‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬للعراق‭ ‬واستقراره،‭ ‬آملاً‭ ‬أن‭ ‬يسود‭ ‬الوفاق‭ ‬والوئام‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية،‭ ‬واكتمال‭ ‬سير‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬وحلّ‭ ‬مشاكل‭ ‬المواطنين‭ ‬وفقاً‭ ‬لنص‭ ‬البيان‭. ‬وتمنى‭ ‬رئيس‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بسن‭ ‬قوانين‭ ‬مناسبة‭ ‬لصد‭ ‬عناصر‭ ‬التهديد‭ ‬الامني‭ ‬بالنسبة‭ ‬لدول‭ ‬الجوار‭ ‬ومثيرة‭ ‬للفوضى‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬

وتطلع‭ ‬‮«‬اية‭ ‬الله‭ ‬رئيسي‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬الحبلوسي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬البلاد‭ ‬حاليا،‭ ‬تطلع‭ ‬الى‭ ‬اكتمال‭ ‬سير‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬الاواصر‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الف‭ ‬عام‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭ ‬يحرصان‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬يستطيع‮ ‬‭ ‬المساس‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المعمقة‭ ‬والودية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬شعبيهما؛‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬اصدقاء‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الشدة‮»‬‭. ‬اية‭ ‬الله‭ ‬رئيسي،‭ ‬اشاد‭ ‬ايضا‭ ‬بمستوى‭ ‬التعامل‭ ‬‮«‬المطلوب‮»‬‭ ‬بين‭ ‬برلماني‭ ‬البلدين؛‭ ‬لافتا‭ ‬بان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬شانه‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مقرا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الجارة‭. ‬و‭ ‬وجه‭ ‬رئيسي‭ ‬خطابه‭ ‬الى‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬قائلا‭ : ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬سوف‭ ‬لا‭ ‬تدخر‭ ‬اي‭ ‬جهد‭ ‬للتعاون‭ ‬معكم‭ ‬او‭ ‬مع‭ ‬البرمان‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

وفيما‭ ‬جدد‭ ‬التهنئة‭ ‬بانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬اعرب‭ ‬رئيسي‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬بان‭ ‬يسود‭ ‬الوفاق‭ ‬والوئام‭ ‬بين‭ ‬اعضائه‭ ‬وبما‭ ‬يسمح‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقيين،‭ ‬وحل‭ ‬مشاكل‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬وتوسيع‭ ‬العلاقات‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وجيرانه‭ ‬لاسيما‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية‭. ‬و‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيسي‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬التماسك‭ ‬والانسجام‭ ‬بين‭ ‬التيارات‭ ‬والاقوام‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬رمز‭ ‬لنجاح‭ ‬هذا‭ ‬البلد؛‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬الخلافات‭ ‬والوقيعة‭ ‬بين‭ ‬اتباع‭ ‬المذاهب‭ ‬والاقوام‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬تغلغل‭ ‬العدو‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬للدول‭ ‬المختلفة‭.‬

بحث‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء،‭ ‬عادل‭ ‬كريم‭ ‬الاربعاء‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬الايراني‭ ‬جواد‭ ‬أوجي،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬طهران‭ ‬تطوير‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭.‬‮ ‬

‮ ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬اتسم‭ ‬بالاجواء‭ ‬الايجابية،‭ ‬وكانت‭ ‬المحادثات‭ ‬مثمرة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬نظراً‭ ‬للدفوعات‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬قابلها‭ ‬تفهم‭ ‬الجانب‭ ‬الايراني‭ ‬للحاجة‭ ‬التوليدية‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬طبيعة‭ ‬الاجواء‭ ‬العراقية‭ ‬المتطرفة‭ ‬،‭ ‬المسببة‭ ‬لإزدياد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف،‭ ‬‮«‬الطرفان‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬مرضية‭ ‬للطرفين‭ ‬بشأن‭ ‬الالتزامات‭ ‬القانونية‭ ‬والاسعار،‭ ‬وتسديد‭ ‬قيم‭ ‬الوقود‭ ‬المورد،‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬تضمن‭ ‬إنسيابية‭ ‬التجهيز‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٢٢»‬‭.‬‮ ‬

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