الصين.. فرض اختبارات كورونا على سكان بكين لتجنب فرض إغلاق عام

أمر مسؤولو الصحة الصينية أكثر من 20 مليون شخص في بكين بإجراء اختبارات كورونا لمحاولة تجنب الإغلاق العام، فيما أعلن عن تصنيف ثلاثة مجتمعات في العاصمة على أنها مناطق عالية الخطورة.

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