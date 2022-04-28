العواصف الترابية تدفع القوات الامنية لحالة التأهب في الانبار

افاد مسؤول امني في قيادة عمليات الأنبار غربي العراق، يوم الخميس، بدخول قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية والامنية الأخرى حالة تأهب، بسبب العواصف الترابية التي اجتاحت مدن المحافظة، وذلك تحسباً من هجمات لداعش.

وقال المسؤول إنه “بالتزامن مع وصول العاصفة الترابية الى الانبار، قامت قوات حرس الحدود وقيادة عمليات الانبار، فضلا على قطعات الحشد الشعبي والعشائري، باستنفار عناصرها ودخول حالة التأهب للتصدي لأي هجوم متوقع من قبل عناصر التنظيم الارهابي داعش”.

وبين أنه “تم نشر عناصر قوات حرس الحدود على طول الشريط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا، لمنع حالات التسلل، فضلا عن انتشار عناصر قوات الجيش والحشد في المناطق الصحراوية والطريق السريع وباقي الطرق الرئيسية، للتصدي لمحاولات التنظيم، الذي غالباً ما يستغل سوء الاحوال الجوية لشن هجماته الارهابية”.

ولفت إلى أن “قيادة عمليات الانبار، وجهت قطعاتها بالانتشار وحماية المناطق النائية المحيطة بالمدن الرئيسية في المحافظة، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بتلك المناطق، التي دائما ما تكون محط أنظار الارهاب لتنفيذ عملياته ايضاً”.

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