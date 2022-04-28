القانونيَّة النيابيَّة: سنُلزم الحكومة بتقديم الموازنة

النجف الأشرف: حسين الكعبي

أعلن رئيس اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب النائب محمد عنوز، العمل حالياً على إصدار قرار نيابي يُلزم الحكومة بتقديم الموازنة، بينما نوَّه بأنَّ الدستور لم يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.

وبعد مضيّ أشهر على إجراء الانتخابات، لم تفلح الجهود السياسية حتى الآن بإيجاد مخرج لحالة “الانسداد السياسي” وتشكيل حكومة جديدة تقدم مشاريع القوانين إلى البرلمان لتشريعها ومنها قانون الموازنة العامة، ما اضطر حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى تقديم قانون “الأمن الغذائي” الذي يتفق محللون على أنه “موازنة مصغرة” لتمشية أمور الدولة.

وقال عنوز: إنَّ “الانسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة وتعطيل مشاريع القوانين، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين”.

وأشار إلى أنَّ “هناك نحو 120 قانوناً تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى هذه الدورة، بعضها يمسّ الجانب الاقتصادي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط