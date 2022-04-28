الكهرباء: إنتاجنا سيرتفع إلى 25 ألف ميغاواط صيفاً

بغداد: شذى الجنابي

استعدَّت وزارة الكهرباء لتحسين التجهيز صيفاً من خلال رفع الطاقة الإنتاجيَّة إلى 25 ألف ميغاواط وصيانة خطوط نقل ستراتيجية معطلة منذ العام 2013، إضافة إلى نصب محولات ومحطات متنقلة لموازنة الأحمال على المنظومة.

وتعتزم الحكومة توقيع عقد جديد مع إيران لاستيراد الغاز المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية، حيث شهد الصيف الماضي أزمات كبيرة بتوفير الكهرباء، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي : إنَّ “الوزارة شكلت غرفة عمليات بتوجيه من رئيس الوزراء، تتكفل بالقيام بجولات ميدانية للوقوف على جاهزية المحطات والخطوط الناقلة وقطاع التوزيع خلال الموسم الصيفي”.

وأشار إلى “إعداد خطة طوارئ للموسم الصيفي المقبل، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لمحطات الإنتاج ومنها الوحدات التوليدية المتوقفة منذ مدة طويلة”.

ولفت العبادي إلى “وصول الطاقة الإنتاجية حالياً إلى عتبة 21 ألف ميغاواط، ومن المؤمل أن ترتفع خلال الصيف إلى 25 ألف ميغاواط بعد إدخال وحدات توليد إضافية، سعياً لزيادة ساعات التجهيز”.

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