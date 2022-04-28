النائب علي شداد الفارس يناقش مع وزير الموارد المائية ملوحة المياه في البصرة وحصة المحافظة المائية وقضايا اخرى تخص المزارعين في المحافظة

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بحث النائب “علي شداد الفارس” اليوم الاربعاء مع وزير الموارد المائية ملف ملوحة المياه وحصة البصرة المائية خلال موسم الصيف القادم اضافة الى الاتفاق على مجموعة من القضايا التي تخص المشاريع الوزارية في محافظة البصرة وكيفية تطويرها” .

وقال “الفارس” انه “التقى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني في مقر الوزارة في العاصمة العراقية بغداد وناقش معه موضوع الحد من تأثيرات ملوحة المياه وانعكاساتها السلبية على محافظة البصرة فضلا عن اهمية متابعة المشاريع المحلية والوزارية التي تخص الجانب المائي وكيفية تأمين حصة البصرة المائية الكاملة” .

ولفت “الفارس” الى ان “وزارة الموارد المائية قدمت دعوة لأكثر من (30) شركة عالمية متخصصة لتقديم دراسات وتصاميم حديثة لمشروع الهويس الملاحي في شط العرب لحل مشكلة ملوحة المياه” ، لافتا الى ان “الفترة المقبلة ستشهد انعقاد لقاءات عدة بين ممثلي البصرة في مجلس النواب وممثلين عن وزارة الموارد المائية لمناقشة ومتابعة هذا الموضوع”.

واشار “الفارس” الى ان “هناك مجموعة من المشاكل العالقة في محافظة البصرة والتي تخص حفر الابار المائية غير المكيّفة وغرامات الفلاحين وايقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم وكيفية تسويتها ، اضافة الى قضايا اخرى تمت مناقشتها مع الوزير وتم التوصل الى اتفاق نهائي لحلحلتها وفق جداول زمنية معدة تبدأ من الاول من شهر ايار المقبل” .

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