الناصرية: أمسية رمضانية في مندي الصابئة لتعزيز تلاحم المكونات العراقية

ذي قار / حسين العامل

اقام البيت الثقافي في ذي قار امسية رمضانية في مندي الصابئة المندائيين بالناصرية، جسد المشاركون في فعالياتها الثقافية والادبية والفنية روح الاخوة والتلاحم بين المكونات العراقية.

واشتملت فعاليات الامسية التي اقيمت بالتنسيق مع مجلس أبناء الصائبة المندائيين في ذي قار وفريق لقاء المحبة الثقافي على قراءات شعرية وادبية ومعرض فني واستذكار للمواقف المشهودة لأبناء طائفة الصابئة في جميع المجالات الحياتية والمواقف الوطنية اذ تحتفظ ذاكرة المدينة بمئات الاسماء من المندائيين الذين قدموا خدمات جليلة لأبناء المحافظة والعراق ونذر البعض منهم روحه وقدمها قربانا على مذبح الحرية.

وقال مدير البيت الثقافي الفنان حيدر محمد حسين خلال الامسية التي حضرتها (المدى)، ان “علاقة الاخوة والتآلف بين المكونات العراقية المتعايشة في محافظة ذي قار اخذت تتعزز يوما بعد يوم”، مبينا ان “التحديات التي واجهتها المكونات العراقية زادت من تلاحمها واكدت ان وحدة الوطن الحقيقية تتمثل بتعايش جميع مكوناته وتآلف اطيافه بمختلف تنوعاتها المذهبية والقومية وان وحدة العراق بوحدة ابنائه”.

ومن جانبه القى ممثل المندائيين الفنان احسان الفرج كلمة بالمناسبة اشاد فيها بالمواقف الوطنية والمجتمعية التي دعمت المكونات والاقليات العراقية ووفرت لها الحاضنة الآمنة في أصعب وأحرج الظروف التي مرت بها البلاد، مؤكدا ان “علاقة المندائيين مع ابناء محافظة ذي قار ولاسيما النخب الثقافية والادبية عززت من روح الالفة ورسخت مبادئ التعايش في المجتمع”.

وشارك في الامسية التي ادارها عضو فريق لقاء المحبة الثقافي الشاعر مهدي صاحب السعيدي كل من الكاتب صباح محسن كاظم الذي تحدث عن تجربته الادبية والبحوث العلمية في مجال التعايش بين المكونات العراقية، فيما تطرق حسين كريم العامل الى أبرز ما كتبه عن الصابئة المندائيين وديانتهم وطقوسهم واعيادهم وتوثيق مواقفهم في انتفاضة تشرين العراقية وتدوين امثالهم وموروثهم الشعبي في كتابيه احداث انتفاضة تشرين وجمهرة امثال مدينة الناصرية.

فيما قرأ القاص فاضل العباس قصة قصيرة من منجزه الادبي، في حين امتع الشاعر خالد صبر سالم جمهور الامسية بقصيدة وطنية تغنت بمواقف المكونات العراقية في جميع المدن العراقية.

اما الشاعر والمؤرخ الفولكلوري ماجد السفاح فقد استذكر محطات مهمة من تاريخ المندائيين في الناصرية وعلاقته بعدد من ابنائها واصفا اياهم بحمَامَات الوطن.

في حين اشاد الدكتور فاضل عبد علي الشويلي من جامعة ذي قار بعطاء المندائيين ومواقفهم الطيبة وعلاقاتهم المثمرة مع الجميع. اما القاص هيثم محسن الجاسم فقد شارك بعدد من القصص القصيرة جداً التي تناولت ومضات من الواقع العراقي، وكذلك تطرقت القاصة فاطمة نصار الاسماعيلي الى جانب من منجزها الابداعي في مجال القصة.

بينما تحدث فريد سلمان جدعان عن الجوانب والارشادات الصحية ولاسيما في مجال الوقاية والعلاج من داء السكر.

واختتمت فعاليات الامسية بافتتاح معرض لفن الكاريكاتير تناول فيه الفنان احسان الفرج جوانب متعددة من القضايا المجتمعية.

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