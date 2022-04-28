النزاهة: المصادقة على توصيات تحديث مناهج التعليم العالي

– التحديثات تهدف التعريف بقيم النزاهة والحفاظ على المال العام

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مُصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات لجنة تطوير وتحديث مناهج التعليم العالي المُؤلَّفة؛ للتعريف بقيم النزاهة ونشر الوعي للحفاظ على المال العام ومُكافحة الفساد.

دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة نوَّهت بمُصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور (نبيل كاظم عبد الصاحب) على توصيات اللجنة المُؤلَّفة لتطوير وتحديث مناهج التعليم الجامعي، مُوضحةً أنَّ التوصيات المصادق عليها اقترحت تنظيم مواد منهجيَّةٍ للنزاهة؛ بغية إضافتها إلى مناهج أخلاقيَّات المهنة والديمقراطيَّة وحقوق الإنسان.

ولفتت إلى مفاتحة لجان العمداء في الجامعات؛ لتزويد اللجنة المُختصَّة بمناهج أخلاقيَّات المهنة وحقوق الإنسان والديمقراطيَّة المعمول بها في عددٍ من الكليَّات حالياً؛ لغرض إعادة ترتيبها، مع إمكانيَّة إضافة فصلٍ لتلك المناهج يتضمَّن التعريف بقيم النزاهة ونشر الوعي للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد ومُناقشتها مع الأساتذة المُختصِّين.

وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ تأليف اللجنة المُكلَّفة بتطوير وتحديث المناهج الخاصَّة بالتعليم العالي جاء؛ تناغماً مع مضامين قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل الذي يتضمَّن في المادَّة 10/ رابعاً منه (تتولى دائرة التعليم والعلاقات العامة القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل المنصف واحترام القانون من خلال إعداد مناهج تعليمية لتعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المُؤسَّسات التعليميَّـة).

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