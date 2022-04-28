بلغاريا‭ ‬وبولندا‭ ‬محرومتان‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬وبوتين‭ ‬يسمح‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة في‭ ‬اجلاء‭ ‬المدنيين

موسكو‭ ‬تستهدف‭ ‬الجسور‭ ‬والسكك‭ ‬لعرقلة‭ ‬نقل‭ ‬سلاح‭ ‬الناتو‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا

كييف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ – ‬نيويورك‭ -‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

هدد‭ ‬الرئيسي‭ ‬الروسي‭ ‬بوتين‭ ‬باستخدام‭ ‬احدث‭ ‬الاسلحة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬اية‭ ‬دولة‭ ‬تتدخل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الاوكرانية،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬سلاحنا‭ ‬ليس‭ ‬للتباهي‭ ‬وانما‭ ‬للاستخدام‭.‬

وقطعت‭ ‬موسكو‭ ‬الأربعاء‭ ‬إمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬عن‭ ‬بولندا‭ ‬وبلغاريا‭ ‬بينما‭ ‬تثير‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ترانسدنيستريا‭ ‬المولدافية‭ ‬الانفصالية‭ ‬الموالية‭ ‬لروسيا‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬امتداد‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬حدود‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬‭ ‬وكثف‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬قصف‭ ‬الجسور‭ ‬وسكك‭ ‬الحديد‭ ‬لإبطاء‭ ‬وصول‭ ‬الأسلحة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الناتو‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وقالت‭ ‬روسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنها‭ ‬دمرت‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬سلمها‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬الغرب‭ ‬تكثيف‭ ‬جهوده‭ ‬لتسليح‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مستودعات‭ ‬تحوي‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬سلمتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬دُمرت‭ ‬بصواريخ‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬على‭ ‬مصنع‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬زابوريجيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬مستشار‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الأوكراني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تقصف‭ ‬الجسور‭ ‬والسكك‭ ‬الحديد‭ ‬لإبطاء‭ ‬شحنات‭ ‬الأسلحة‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬تدمير‭ ‬طريق‭ ‬استراتيجي‭ ‬يربطها‭ ‬برومانيا‭.‬‮ ‬

للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬اجتمعت‭ ‬حوالى‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬تسريع‭ ‬تسليم‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬طلبتها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لصد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬‮ ‬

كذلك،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬إنه‭ ‬نفذ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬59‭ ‬هدفًا‭ ‬أوكرانيًا‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أقر‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬بتقدم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬خاركيف‭ ‬ودونباس‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬صناعية‭ ‬يسيطر‭ ‬انفصاليون‭ ‬موالون‭ ‬لروسيا‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬وصرحت‭ ‬إيرينا‭ ‬ريباكوفا‭ ‬المسؤولة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬اللواء‭ ‬93‭ ‬الأوكراني،‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬دونباس‭ ‬معقد‭ ‬‮«‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المعنويات‭ ‬وليس‭ ‬ورديا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬بين‭ ‬غوتيريش‭ ‬والرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وافق‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‮»‬‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ماريوبول‭ ‬الأوكرانية‭.‬‮ ‬‭ ‬وأكد‭ ‬له‭ ‬بوتين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يؤمن‭ ‬بالنتيجة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للمفاوضات‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭. ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬غوتيريش‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭ ‬للقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬خصوصا‭ |‬وقالت‭ ‬الرئيسة‭ ‬المولدافية‭ ‬مايا‭ ‬ساندو‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬محاولة‭ ‬لزيادة‭ ‬التوتر‭ ‬وندين‭ ‬بشدة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬المولدافية‭ ‬ستحرص‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الجمهورية‭ ‬من‭ ‬الانجرار‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬تدابير‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الصغير‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬المجاورة‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬رأى‭ ‬مستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ميخائيلو‭ ‬بودولياك‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬تريد‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬منطقة‭ ‬ترانسدنيستريا‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مولدافيا‭ ‬أن‭ ‬تتوقع‭ ‬استقبال‭ +‬ضيوف‭+‬‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الجنود‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬غزوا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬واضاف‭ ‬بودولياك‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬سقطت‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فستكون‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬غدا‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬مدينة‭ ‬كيشيناو‮»‬‭ ‬العاصمة‭ ‬المولدافية‭.‬‮ ‬‭ ‬وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نبقى‭ ‬قلقين‭ ‬إزاء‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬محتملة‭ ‬لتصعيد‭ ‬التوتر‮»‬‭. ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬مجددا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬دعمه‭ ‬لمولدافيا‭ ‬المجاورة‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرارها‮»‬‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فأكدت‭ ‬استعدادها‭ ‬لبذل‭ ‬جهودها‭ ‬القصوى‭ ‬لجعل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تنتصر‭ ‬على‭ ‬روسيا‭.‬

‮ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أوكرانيا‭ ‬تؤمن‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكسب‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬الجميع‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬أربعين‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬الجوية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬رامشتاين‭ (‬ألمانيا‭) ‬يعقد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬شحنات‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تطلبها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لصد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬‮ ‬

ودعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مضاعفة‭ ‬الدعم‮»‬‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬والاستعداد‭ ‬لحرب‭ ‬‮«‬طويلة‭ ‬الأمد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭. ‬وستؤكد‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬كييف‭ ‬بـ»أسلحة‭ ‬ثقيلة‭ ‬ودبابات‭ ‬وطائرات‭ – ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نلجأ‭ ‬إلى‭ ‬مخزوننا‭ ‬وأن‭ ‬نسرّع‭ ‬الإنتاج،‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وفاجأ‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بصدهم‭ ‬هجوما‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬،‭ ‬لكنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬وتقدما‭ ‬بطيئا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭ (‬شرق‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الموالون‭ ‬لروسيا‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬منذ‮ ‬2014،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬شيئًا‭: ‬سيكون‭ ‬لدى‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬ما‭ ‬يقاتل‭ ‬به‭ (…‬‭) ‬دخلنا‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬يفكر‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ووفق‭ ‬معايير‭ ‬الحلف‭ ‬جار‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬تردد‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بأسلحة‭ ‬هجومية،‭ ‬تراجعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مثل‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والجمهورية‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭. ‬وحتى‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مترددة‭ ‬جدا‭ ‬أعلنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ستسمح‭ ‬بتسليم‭ ‬دبابات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬غيبارد‮»‬‭.‬

أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬أنها‭ ‬ستزود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بمدافع‭ ‬هاوتزر‭ ‬مدرعة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬بانتسرهاوبيتسه‭ ‬2000‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مايك‭ ‬جاكوبسون‭ ‬وهو‭ ‬خبير‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬المدفعية‭ ‬إن‭ ‬الغرب‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬للأوكرانيين‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬صد‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ثم‭ ‬إرسال‭ ‬الدبابات‭ ‬والجنود‭ ‬لاحتلال‭ ‬الأرض‭.‬‮ ‬‭ ‬‮«‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الأوكراني‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تقصف‭ ‬الجسور‭ ‬والسكك‭ ‬الحديد‭ ‬لإبطاء‭ ‬شحنات‭ ‬الأسلحة‭ ‬الغربية‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬نفذ‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬ضد‭ ‬32‭ ‬هدفا‭ ‬عسكريا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بينها‭ ‬20‭ ‬منطقة‭ ‬لتركز‭ ‬القوات‭ ‬والمعدات‭ ‬وأربعة‭ ‬مستودعات‭ ‬للذخيرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بلدتي‭ ‬سلوفينسك‭ ‬ودروزكوفكا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬دونباس‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬‮«‬ينفذ‭ ‬العدو‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬قواتنا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬حدود‭ ‬الجبهة‭ ‬بأكملها‭ ‬بمدفعيات‭ ‬هاون‭ ‬وقاذفات‭ ‬صواريخ‭ ‬متعددة‭ ‬الرؤوس‮»‬‭.‬

في‭ ‬الجنوب‭ ‬أصاب‭ ‬صاروخان‭ ‬روسيان‭ ‬مدينة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وجرح‭ ‬آخر،‭ ‬حسب‭ ‬الإدارة‭ ‬الإقليمية‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬زابوريجيا‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ ‬صناعي‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دنيبر‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬نقطة‭ ‬لاستقبال‭ ‬المدنيين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬ماريوبول‭ ‬المحاصرة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭ ‬في‭ ‬دونباس‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬المدينة‭ ‬تستعد‭ ‬الآن‭ ‬لهجوم‭ ‬روسي‭ ‬من‭ ‬الساحل،‭ ‬بحسب‭ ‬كييف‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسماح‭ ‬بفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬