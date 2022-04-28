خلال 72 ساعة.. كشف جريمة قتل واعتقال الجاني في نينوى

كشفت شرطة نينوى، يوم الخميس، عن جريمة قتل فيما اعتقلت الجاني بعد 72 ساعة على وقوع الجريمة.

وذكرت المديرية في بيان أن “العملية تمت بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى، وبعد تشكيل فريق عمل مشترك من قبل مديرية مكافحة الإجرام ومديرية شرطة النصر، وبعد أخذ موافقات قاضي التحقيق المختص وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ومديرية الطب العدلي وجمع المعلومات والبحث والتحري والاستفادة من كاميرات المراقبة”.

وأوضحت أن “المجني عليه (ش.ا.خ.ا) تعرض لسرقة داخل داره في منطقة حي الصديق ضمن الجانب الأيسر لمدينة الموصل”، مبينة أن “القاتل (س.ع.ا.ع) ضبط بحوزته العجلة المسروقة التي تعود للمجني عليه”.

وأشارت المديرية، إلى أن “القاتل ألقي القبض عليه في منطقة الفيصلية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية كافة، بعد تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً، وتوقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات”.

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