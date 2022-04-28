خيرالله خيرالله: تحديات أوروبية يكشفها انتصار ماكرون

يعطي قطع روسيا إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا فكرة عن حجم التحديات التي تواجهه أوروبا، بكلّ دولها، في ضوء الاجتياح الروسي لأوكرنيا. من هذا المنطلق، يمكن تصوّر أهمّية انتصار ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة ولماذا اثار هذا الانتصار ارتياحا أوروبيا.

انقذ التجديد لماكرون أوروبا مع ما يعنيه ذلك من موقف موحّد تجاه المأساة الأوكرانيّة المستمرّة منذ ما يزيد على الشهرين.

ما لا بدّ من التوقّف عنده، أنّ انتخابات فرنسا، في دورتها الثانيّة، كانت في 24 ابريل الجاري، فيما الحرب المدمّرة التي شنّها فلاديمير بوتين، ولا يزال يشنّها، على أوكرانيا بدأت في 24 فبراير الماضي.

لا تزال هذه الحرب مستمرّة ويحتاج بوتين إلى تحقيق انتصار ما في أوكرانيا خلال أسبوعين كي يقنع المواطن الروسي العادي بأنّه لم يخسر الحرب، علما انّه كان يتوقّع الانتصار فيها في غضون أيّام.

ليس سرّا أنّ بقاء ماكرون في قصر الإليزيه يشكّل تكريساً للحلف الألماني – الفرنسي الذي يشكّل محرّكا، لا غنى عنه، للاتحاد الأوروبي.

ليس سرّاً أيضاً أنّ هدف بوتين، برهانه على مارين لوبان، كان ضرب قلب أوروبا ومحرّكها، أي الحلف الألماني – الفرنسي الذي بات، مع بريطانيا، رأس الحربة في مواجهة السياسة الروسيّة في أوكرانيا.

ما بعد حصول ماكرون على ولاية ثانية ليس كما قبله.

ستبقى أوروبا موحّدة، على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولن يتمكّن بوتين من إيجاد شرخ في داخلها كما كان يأمل في ذلك.

استطاع الشعب الفرنسي إنقاذ فرنسا من الوقوع في يد اليمين المتطرّف الذي تمثّله مارين لوبان، التي حصلت على قرض من مصرف روسي في العام 2015 مع ما يكشفه ذلك من عمق للعلاقة القائمة بينها وبين بوتين.

كان تركيز ماكرون على هذا القرض من بين العوامل التي ساعدت في تفوقّه على منافسته في المناظرة التلفزيونية التي تواجها فيها في العشرين من الشهر الجاري، وهي مناظرة لم يستطع فيها الرئيس الفرنسي توجيه ضربة قاضية إلى لوبان.

ارتاحت أوروبا، لكنّ فرنسا لن ترتاح. لدى فرنسا مشاكل كبيرة عبّر عنها انزال ثلاثة ملايين ورقة بيضاء او ملغاة في صناديق الاقتراع.

هذا معناه أن عدداً كبيراً من الفرنسيين لم يصوت لماكرون بمقدار ما انّه صوّت ضد مارين لوبان.

في النهاية، ذهبت نسبة تقترب من 42 في المئة من الناخبين إلى مرشحة اليمين المتطرّف التي لا ترفض ادانة الحرب الروسيّة على أوكرانيا فحسب، بل لا تخفي اعجابها ببشّار الأسد، وهو رئيس لنظام يشنّ حرباً على شعبه منذ ما يزيد على 11 عاماً.

من هذا المنطلق، لن يتمكّن ماكرون من تجاهل تحوّل لوبان إلى زعيمة لمعارضة حقيقية في بلد لم يسبق لليمين المتطرّف ان حقّق فيه نسبة تقترب من 42 في المئة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة.

كان أقصى ما حققه والدها جان ماري لوبان عندما خاض الانتخابات الرئاسية نسبة 34 في المئة من الأصوات.

يشير مثل هذا التطور إلى انقسامات حقيقية في المجتمع الفرنسي حيث هناك ايضا فئات يساريّة وفوضويّة تحلقت نحو المرشح الرئاسي جان لوك ميلونشون الذي حاز نسبة أقلّ بقليل من 22 في المئة من أصوات الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات.

كان فوز ماكرون انقاذاً لأوروبا ولوحدتها التي بات يهددها اليمين المتطرف واليسار في الوقت ذاته وغياب أي حدود للطموحات الروسيّة.

هل باستطاعة الرئيس الفرنسي تحسين أدائه في اثناء ولايته الجديدة التي مدتها خمس سنوات؟

الأهم من ذلك كلّه، هل يستطيع ادراك حدود ما تستطيع فرنسا عمله وما حجم وزنها في السياسات الدولية؟

لا شكّ انّ ماكرون سيواجه صعوبات كبيرة من نوع جديد أيضاً بعدما حققت لوبان ما حققته. وصل بزعيمة اليمين المتطرّف أن وصفت نتيجة الانتخابات الرئاسيّة بـ«الانتصار الرائع»!

لا وجود لشكّ في ان ماكرون يمتلك كفاءات استثنائيّة، اقلّه نظريا، لكن هناك شكّا في امكان استفادته من التجارب التي مرّ فيها في السنوات الخمس الماضية ليقتنع بانّه في حاجة إلى تعلّم الكثير عن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وعن العالم وايران تحديداً.

لا يستطيع اتباع سياسة مهادنة لـ«الجمهوريّة الإسلاميّة» في أي شكل من اجل اقناعها برفع يدها عن لبنان… او عن سورية او عن العراق.

يفترض بالرئيس الفرنسي الإقتناع نهائيا بأن ايران لا تريد وجوداً لفرنسا لا في لبنان ولا في سورية ولا في العراق.

أكثر من ذلك، ثمّة قناعة لا بدّ من توافرها لدى ماكرون بأنّ العلاقة الروسيّة – الإيرانيّة أعمق بكثير مما يتصوّر.

لا يمكن الفصل بين روسيا وايران، أي بين بوتين و«الحرس الثوري» الذي يحكم «الجمهوريّة الإسلاميّة».

يبقى أخيراً أنّ الولاية الثانية لماكرون ستكون، إلى حدّ كبير، محكومة بالعلاقة بين فرنسا والمانيا التي تسير في نهج مختلف عن الذي سارت عليه في الماضي.

يقوم هذا النهج على الطلاق الكامل مع الغاز الروسي والاعتماد عليه… ومع بوتين نفسه الذي زرع لوبان في فرنسا.

إضافة إلى ذلك، لا يُمكن تجاهل ما الذي تريده الإدارة الأميركيّة وما هي حقيقة سياستها الأوروبيّة في ضوء ما يدور في اوكرانيا.

ستكشف الولاية الثانية لماكرون هل تعلّم الرجل شيئاً من ولايته الأولى، خصوصا من الفشل الفرنسي بلبنان، وهو فشل مرتبط أساساً باستخفاف إيراني بالنفوذ الفرنسي في هذا البلد، بصفة كون هذا النفوذ صار جزءاً من الماضي لا أكثر…

يظلّ الأهمّ من ذلك كلّه أن أوروبا بقيت موحّدة وأن في أساس وحدة أوروبا موقف الحلف الألماني – الفرنسي الذي يعرف تماما ماذا يعني الخطر الروسي على كلّ دولة من دول القارة العجوز.

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