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داعش يواصل مسلسل استهداف الكاميرات الحرارية في ديالى

أحبطت قوات الجيش في ديالى، مساء الخميس، تعرضاً استهدف نقطة أمنية في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقال مصدر أمني إن عناصر من داعش هاجمت نقطة تابعة للفرقة الاولى من الجيش العراقي بأسلحة القناص مستهدفة كاميرا المراقبة الحرارية في قرية (عرب فارس) شمالي قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن قوات الجيش نجحت من إحباط الهجوم بعد الرد على المهاجمين ومنعت إصابة الكاميرا الحرارية.

وبين المصدر أن هذا الهجوم هو الـ14 من نوعه ضمن مسلسل استهداف الكاميرات الحرارية في اقل من شهر تقريبا.

ولازالت بعض قرى شمالي المقدادية بؤرا ملتهبة لعناصر داعش تختبئ في البساتين الكثيفة رغم وجود القوات الأمنية وتشكيلات الحشد الشعبي.

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