ذي قار تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات الحمى النزفية

سجلت محافظة ذي قار، يوم الخميس، ارتفاعا جديدا بمرض الحمى النزفية الذي يصيب الماشية والإنسان على حد سواء، في مناطق متفرقة من العراق.

وأبلغ مصدر طبي، أن “المحافظة سجلت إصابة جديدة بالحمى النزفية في مركز المحافظة لأحد القصابين”، لافتاً إلى أن “الفحوصات الطبية أثبتت عدم إصابة طفلين كان مشتبه بإصابتها بالوباء”.

وأضاف المصدر، أن “عدد المصابين في المحافظة ارتفع الآن إلى 18 حالة منذ مطلع العام الحالي، بينها 3 حالات وفاة”.

وتعتبر محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أكثر مدن البلاد تضرراً من وباء، الحمى النزفية التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان.

والحمى النزفية مرض فيروسي مُعدٍ قد يهدد الحياة، ويمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ومن ثم نزيف دموي، وينتشر عند مخالطة الحيوانات المصابة به أو الحشرات، وغالباً ما ينتقل عن طريق حشرة “القراد”.

واتخذ إقليم كوردستان، ومحافظات عدة، إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من الوباء، تمثلت بمنع ذبح الحيوانات خارج المجازر الرسمية، ومعاقبة المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية المشددة.

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