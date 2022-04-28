راموس يريد الاستمرار أربعة أو خمسة أعوام إضافية

راموس: طالما أنا قادر على الصمود بدنياً، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركّزاً

يرغب الإسباني سيرخيو راموس، قلب دفاع باريس سان جرمان الفرنسي البالغ 36 عاماً، البقاء أربعة أو خمسة مواسم إضافية في الملاعب بحسب ما كشف لمنصة “برايم فيديو”.

وانضم راموس إلى الفريق المملوك قطرياً في تموز/يوليو الماضي حتى حزيران/يونيو 2023، بعد احرازه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، كأس العالم 2010 وكأس أوروبا مرتين مع منتخب بلاده.

قال راموس لناقل الدوري الفرنسي “أرغب باللعب لأربع أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة”.

تابع “وقّعت لسنتين هنا مع باريس سان جرمان، وسنحاول ان نجعلها ثلاثة، ثم سنرى”.

أضاف راموس الذي حمل الوان ريال مدريد فترة طويلة بين 2005 و2021 “طالما أنا قادر على الصمود بدنياً، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركّزاً”.

ومنذ قدومه إلى سان جرمان، واجه راموس متاعب واصابات في ربلة ساقه، ما اجبره على الابتعاد عن فريقه أول خمسة أشهر من الموسم.

المصدر .. أ ف ب

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