عملية استخبارية تطيح بقيادي في داعش بمحافظة كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على إرهابي خطير شغل عدة مناصب مهمة ضمن صفوف داعش في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أن “عملية استخباراتية جديدة تضاف الى سجل العمليات التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والتي تمكنت من خلالها من القاء القبض على أحد الارهابيين الخطرين العاملين ضمن صفوف داعش الارهابي والمطلوب وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) والذي شغل عدة مناصب ارهابية بعد ما انتمى لداعش عام 2014 منها امر سيطرة لمدة ثلاثة اشهر بمايسمى قاطع كركوك البو جبر ومن ثم امر سيطرة جسر الدخان ومن ثم امر سيطرة التحدي بقضاء الحويجة حتى عام 2016 نقل الى مايسمى الادارة العسكرية ضمن قاطع كركوك بصفة ناقل اسلحة ومن ثم عمل بمايسمى ديوان الجند”.

وأضافت أنه “من خلال التحقيقات الاولية اعترف بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عملية التحرير” .

وبينت أنه “تم تدوين اقوالة ابتدائيًا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الاجراءات القانونية اللازمة”.انتهى29/ص87

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