غرامات تصل إلى 200 ألف دينار بحق مخالفات السير

أحصت مديرية المرور العامة، أمس الأربعاء، عدد مخالفات السير بالاتجاه المعاكس يومياً، فيما أشارت الى اتخاذ اجراءات بشأن هذه المخالفة الخطيرة.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل، في حديث لوكالة الانباء الرسمية إنَّ “المديرية اتخذت إجراءات مشددة جداً ضد المخالفين من السائقين الذين يسيرون عكس الاتجاه (الرونك سايد)، وفرض غرامات مالية تبلغ 200 الف دينار، فضلاً عن عقوبات كثيرة”.

وأضاف، أن “عدد مخالفات السير بالاتجاه لمعاكس يومياً في العاصمة بغداد تتراوح ما بين 150 إلى 200 مخالفة، وخاصة في أطراف العاصمة”. وأشار إسماعيل، إلى أن “مفارز المديرية منتشرة لمراقبة المخالفين الذين يسيرون بمركباتهم بالاتجاه المعاكس، وهناك دوريات ثابتة ومتحركة لمنع هذه المخالفات الخطيرة”.

إلى ذلك، قال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد ياس خضير، إن “مديرية المرور العامة اتخذت عدة اجراءات قبل حلول عيد الفطر، منها تعزيز تواجد عناصرها في جانبي الكرخ والرصافة وأمام المولات وأماكن التبضع”. وأضاف، أن “هناك اجراءات اخرى تخص المنتزهات العامة والاماكن الخاصة التي يرتادها المواطنون خلال العيد، والتي ستكون ضمن السياقات المتفق عليها مسبقا”.

وأكد أن “هناك خطة امنية مشتركة بمشاركة قيادة عمليات بغداد وكافة الاجهزة الامنية في ايام عيد الفطر”.

وفي وقت سابق، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، تنفيذ خطة خاصة لتأمين أجواء رمضان والعيد.

وقال سليم، إن “الخطة تنفذها قيادة العمليات والقطعات الملحقة لحماية المواطنين والعتبات المقدسة والأسواق والاماكن الترفيهية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وقطع الطريق أمام العصابات الإرهابية من تنفيذ مآربها باستهداف المواطنين”.

وأضاف، “تنفيذ الخطة يتم بتطبيق عدة تدابير تشمل القيام بعمليات أمنية في مناطق حزام بغداد وتأمين الحماية للجوامع والأسواق وتأمين مناسبات شهر رمضان الدينية وتأمين فترة عيد الفطر المبارك وخاصة المساجد والحسينيات التي تقام فيها صلاة العيد وكذلك الأماكن الترفيهية والمقابر أيضاً”، مشيراً إلى أن “تنفيذ الخطة من الجانب الاستخباري يتكفل به خمسة الاف منتسب، وأغلب واجباتهم بالزي المدني”. وحث سليم المواطنين على التعاون مع قطعات عمليات بغداد والأجهزة الأمنية والاستخبارية من خلال تقديم المعلومات.

وكانت مديرية المرور العامة، قد أصدرت الأسبوع الحالي توضيحاً بشأن توحيد لوحات المركبات، بعد مباشرة مديرية مرور أربيل اليوم باستبدال لوحات المركبات بلوحات موحدة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (المدى)، إن “توحيد واستبدال اللوحات المرورية في العراق ومنها الإقليم، نود أن نوضح بـأن المديرية ماضية بالتعاقد على إنشاء خط إنتاجي داخل البلد، بالرغم من الإجراءات الروتينية التي اسهمت بالتأخير”.

وأضاف البيان، أنه “حال استكمال هذه الإجراءات سيتم الإعلان عن المباشرة بالطبع”.

وكانت مديرية المرور في أربيل، قد اعلنت توحيد لوحات عجلات المركبات مع مديرية المرور العامة الاتحادية.

وذكرت في بيان أنه “على ضوء التعليمات رقم 2 لسنة 2022 الصادرة عن وزارة الداخلية في حكومة الاقليم، باشرت المديرية بحضور عدد من المسؤولين تسليم أول لوحة تسجيل للمواطنين مع نظام موحد جديد مع الحكومة المركزيــــة”.

وأضاف البيان، ان “اللوحة الجديدة، لا تحتوي على اسم المدينة، وسيتم وضع رمز واحد فقط، وسيكون الرمز المخصص لأربيل 22 كما تحتوي اللوحة على ملخص لأسماء العراق والاقليم، مكتوب باللغة الإنجليزية”.

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