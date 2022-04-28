قيادي في قوات البيشمركة بـ شنگال : PKK يُعرّض الايزيديين لحملة إبادة جديدة

قال قيادي في قوات البيشمركة بمنطقة شنگال (سنجار) ان مجاميع PKK ليست لديها أي سلطة او نفوذ على المناطق ذات الأغلبية العربية في المنطقة ، ويقتصر عملهم وتهديداتهم على المناطق الكوردية الايزيدية فقط.

القيادي قاسم دربو ، قال ان “مايحصل الان من ممارسات من جانب مسلحي PKK والفصائل الأخرى غير الشرعية والقانونية في شنگال بمثابة حملة إبادة ضد الايزيديين الهدف منها إخلاء المنطقة منهم”.

موضحاً ، ان ” المناطق الايزيدية فقط هي التي تقع تحت سيطرة PKK والفصائل غير الشرعية الاخرى خاصة خانصور وسنوني وسيبا شيخ خضر وجبل شنگال وليست لديهم أي سلطة او نفوذ على المناطق ذات الأغلبية العربية في المنطقة ، ويقتصر عملهم على المناطق الكوردية الايزيدية فقط” . مردفاً بالقول “انهم (مسلحو هذه الفصائل) لايريدون للاجئين والنازحين الايزيديين ان يعودوا الى مناطقهم وإعمارها واستئناف حياة جديدة وهذه إبادة جماعية من نوع آخر”.

القيادي في قوات البيشمركة بمنطقة شنگال ، مضى بالقول انه “منذ عام 2014 وحتى اليوم لم يُقدم شيء لقضاء شنگال ، والمجاميع المسلحة تعرقل كل ماهو جيد “، منوهاً الى ان “الامن والاستقرار في المدينة هش جداً لدرجة ان مسلحي PKK يشتبكون مع الجيش العراقي بين الحين والآخر وأسروا جنوداً من الجيش” . مبيناً انه ” لو كانت هناك جدية من جانب بغداد في تطبيع الوضع في المنطقة لما سمحت للمجاميع المسلحة غير الشرعية بفعل ماتشاء واسر جنود من جيشها في وضح النهار”.

وتابع القيادي في قوات البيشمركة ، بالإشارة الى ان ” مجاميع PKK تبذل كل جهودها لمنع احكام الجيش والسلطات العراقية سيطرتها على الحدود بين شنگال وغربي كوردستان (كوردستان سوريا) لتواصل عمليات التهريب ونقل المسلحين على جانبي الحدود”.

كما لفت قاسم دربو ، الى ان ” الايزيديين يدفعون ثمن تواجد مجاميع PKK والفصائل المسلحة في شنگال حيث لا أمن ولا استقرار ولا إعمار وبالتالي لاعودة للنازحين الى مناطقهم” ، مبدياً تخوفه من هجمات تركية على شنگال بسبب مسلحي PKK “حيث سيدفع الايزيديون ثمن ذلك دون ان يكون لهم أي ذنب او مصلحة في هذه الحرب” قال دربو.

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