كردستان وهولندا تبحثان ملف المهاجرين

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس، مع وفد هولندي ملف المهاجرين.

وذكر بيان لحكومة كردستان، أن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وفداً هولندياً برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ليشيه شراينماخر”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء تناول آفاق تطوير النظام المصرفي في إقليم كردستان ودعم الأعمال الصغيرة، إلى جانب مناقشة التغير المناخي وانعكاساته على الاقتصاد، بالإضافة إلى التطرق لمسألة المهاجرين”.

من جانبها، أبدت الوزير الهولندية، استعداد بلادها “لتعزيز العلاقات مع إقليم كردستان في مجالات التجارة والاستثمار والنهوض بالقطاع الزراعي”.

بدوره، وجه رئيس الحكومة شكره إلى “هولندا على دعمها وجهودها المبذولة”، لافتا إلى أن “البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة يرتكز على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وإرساء بنية تحتية قوية لاقتصاد كردستان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط