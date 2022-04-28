كلمات أمي …

للشاعر الهنغاري شاندور تشووري

ترجمة مهدي قاسم

شكرا لك أبني لمجيئك إلى البيت أخيرا ،

وها أصبحنا طاعنين في السن عتيا ،

تماما مثل ساعة الحائط في العلية وهي تتكتك منهكة

حيث تُشير عقاربها بإلحاح نحو المقبرة !.

دون أن نعلم هل هذا اليوم هو خميس أم ثلاثاء ؟

و عندما تأتي يكون هذا يوم أحدنا الجميل

والدك بالكاد يجري إلى هنا و هناك بأنفاس متقطعة ،

بالنسبة لي مجرد بلوغ الباب الصغير

تعد مسافة طويلة ومرهقة ! ،

كم من مرة رفعتُ شجرة الكمثرى

التي عوّجتها قنبلة طائشة خلف باب المطبخ ؟

حيث أستطيع أن أتكأ عليها مثلما الآن على ذراعيك .

ربما عليّ الاستعانة بعكاز .

شيت ! كأنما فقط هذا ما ينقصني !.

الأفضل أن أمسك بعصا المكنسة

لأمضي معها حتى البوابة متظاهرة بإنجاز شغلي ,

فقط لا ينبغي الانتظار أبدا ،

انتظار رسالة أو إذاعة أخبار حوادث وكوارث

خبر انزلاق عجلة قطار عن سكتها مثلا ،

فلا استطاع النوم حتى الصباح من شدة خوفي و قلقي عليك ،

مثلما الحال عندما ذهبتَ أنت إلى أمريكا ،

فقد جُرِحت عيني من داخلها محمّرة بكاء :

ــ هل وصلتَ ؟ ..، هل سوف ترجع ؟ ،

وهل ستجلس إلى جنبي مرة أخرى ؟..

بالنسبة لي كل البعد سواء بسواء ،

سواء فوق بحر كان أم فوق شجيرة شوكة ،

يعني احتمال سقوط لكل طائرة ، حيث تسافر بعيدا ،

حتى سألتُ السيد الطبيب :

ــ كيف أصبحتُ أخشى حتى من طيران عصفور مباغت ؟

بينما أنا ، جيئة وذهابا مع أحلامي المزدحمة

بركام جبال من ثلوج و جليد .

كأنما أرى ابني خلف كل واحدة منها

حيث يعطس و يسعل بشدة !.

و أن بنادقا سوداء ونواظير تتعقب خطواتي.

و ربما أنا أيضا إذا اجوب العالم هكذا حيث أنت يا ابني ،

فلن أخشى بعدها من بيوت مرتفعة و متأرجحة في مرتفعات شاهقة ،

ولا من بحيرات مكتظة بتماسيح كاسرة ،

ولا من ابتسامات رجال مسلحين بسكاكين وهم يسلبون بنوكا .

أو الذين يقامرون ، ومِمَن على وجوههم اقنعة شياطين عتيقة ,

وعلى رؤوس بعضهم الآخر قبعة مهرج كبيرة .

ولكن الذي إذا كان فقيرا

فإنه سيخاف أيضا لو ضحك أو فرح قليلا

فأنا قلبي يا أبني محاط أيضا

بسبعة أطواق حديدية من كل جهة وناحية !.

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تعريف مختصر : (

ولد الشاعر الهنغاري شاندور تشووري ــ Csoóri Sándor ” في 1930 ــ و توفي في عام 2016 ــ من عائلة فلاحية ، و قد عاني مبكرا من مرض عضال ــ وفقا لسيرته الذاتية ــ و الذي أجبره على أن ينقطع عن الدراسة بعض الوقت ، و لكن على أن يصبح قريبا من الشعر و الأدب عموما ، ليعمل فيما بعد صحفيا و يخوض في أمور سياسية ، و قد تميز بميول قومية ذات مسحة وطنية قوية ـ مكرّسا قلمه في الوقت نفسه دفاعا عن حقوق الأقليات الهنغارية القومية في الدول المجاورة لهنغاريا ، بهدف تقوية و تجذير لهويتها القومية والثقافية والروحية ، لتلك الأقليات الهنغارية التي طالما عانت ولا زالت من تمييز عنصري مبطن ومتواصل ولا سيما في أوكرانيا و رومانيا ..

أما بخصوص شعره، فوفقا لبعض نقاد هنغاريين فإن الطابع المميز لشعره هو تصوير و تجسيد بارعين لذلك الوميض الروحي المشع و الخفي المنبثق من قصائده بتداعيات و انثيالات مباغتة و ذات مفاجأة صادمة و داهشة و غير المنتظرة من قبل المتلقي فضلا عن تناول تفاصيل حياة يومية عادية لتصبح فيما بعد مدهشة و غير عادية و التي قد تدفعه ــ المتلقي ــ إلى استغراق تأملي و كذلك إلى معايشة لحظوية حميمة مع أجواء القصيدة ، و بفضل شعره الإبداعي هذا ، فقد حصل على جوائز الدولة التقديرية العديدة ومن ضمنها جائزة الشاعر الهنغاري المعروف أتيلا يوجف !..

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