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هل وقع خالد القيش في ورطة؟ ومن يتهمه بالخيانة؟

يجسد الممثل السوري ​خالد القيش​ دور “طارق” في مسلسل “​جوقة عزيزة​”، وهو بصفة ملازم في الجيش الفرنسي، الذي انتدب سوريا في الحقبة السابقة، وفي الحلقة الـ26، تبين أن طارق بمأزق بعد أن اشتبت به السلطات الفرنسية أنه يعمل لمصلحة استقلال سوريا، ويخون مهامه بالجيش الفرنسي، الأمر الذي شغل بال طارق وقلبت حياته رأساً على عقب بسبب هذا الموضوع، الذي يشكل خطراً على حياته الخاصة ويهدد أمنه بحسب مصادر.

إلا أن وقوع طارق بورطة ساهم بعودة زوجته إلى المنزل للوقوف بجانبه.
فما الذي سيحصل بطارق في الحلقات المقبلة؟ وهل سيكشف أمره بعد الإشتباه به بتهمة الخيانة؟

تحرير: سرمد القيسي
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