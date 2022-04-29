نيرة النعيمي

إجابة السؤال الأصعب.. لماذا قد يخون الرجل المرأة التي يحبها؟

يقول الكاتب والخبير في العلاقات الزوجية روبرت وايس، مؤلف كتاب “Out of the Doghouse: A Step-By-Step Relationship-Saving Guide for Men Caught Cheating الخاص بالخيانة:” ما يقرب من ثلاثة عقود من العمل مع الأزواج الذين قضت عليهم الخيانة، أستطيع أن أقول لكم إن الرجال الذين يخونون زوجاتهم أو صديقتهم أو حبيبهم يمكن أن يكونوا مبدعين بشكل مثير للدهشة عندما يحاولون تفسير السبب”.

ويستكمل: “في بعض الأحيان يخبرني الرجال الخائنون أن سلوكهم لا يعتبر حقاً خيانة؛ لأنه لا ينطوي على ممارسة الجنس الفعلي، وفي أوقات أخرى، وجدوا طرقًا ملتوية لإلقاء اللوم على الآخرين (زوجاتهم أو حتى المرأة الأخرى)”.

ويستدرج الكاتب والخبير في العلاقات الزوجية روبرت وايس، مؤلف كتاب ” Out of the Doghouse: A Step-By-Step Relationship-Saving Guide for Men Caught Cheating الخاص بالخيانة حديثه في باقي التقرير قائلاً:”كمعالج، في كثير من الأحيان يستخدم الرجال الخلافات الزوجية ومشاكل الحياة الأخرى كتبرير للخيانة، وكأن الخيانة هي الحل المنطقي الوحيد لقضايا العلاقات الخاصة بهم ومشاكل الحياة الأخرى”.

ولكن غالباً ما أجد نفسي أفكر، “بالتأكيد، الغش خيار، ولكنه واحد فقط من بين الكثير. ماذا عن ممارسة هواية، أو التطوع لجعل العالم مكانًا أفضل، أو في الواقع التحدث إلى شخص آخر مهم حول ما تشعر به وكيف يمكن أن حديثكما يخرج بصياغة جديدة وعلاقة أكثر إشباعًا مع زوجتك؟ ألا يكون أي من هذه الخيارات أفضل من الكذب والتلاعب والاحتفاظ بأسرار مهمة من امرأة تهتم بها حقاً؟

مبررات وأسباب بعض الرجال الذين قاموا بخيانة زوجاتهم الذين يحبونهم

– كل شخص يريد الدخول في علاقة مع نساء أخريات؛ وعندما تسنح الفرصة، يستغلها.

– قد يلجأ بعض الرجال إلى ممارسة الجنس مع نساء أخريات وخيانة زوجاتهم؛ حتى يشعروا أنهم مختلفون عن الرجال الآخرين.

– إذا حصل الرجل على ما يكفي من الجنس المرضي مع زوجته، فلن يحتاج إلى الخيانة.

– من أبرز مبررات الرجال للخيانة: “لا أفعل أي شيء لا يفعله معظم أصدقائي، إذا كنت لا تصدقني، اسألهم”.

– من الجمل التي يحاول الرجال إقناع أنفسهم بالخيانة وإراحة ضميرهم: “إذا لم تكن زوجتي قد اكتسبت الكثير من الوزن – أو إذا كانت أجمل من تلك، أو أكثر انتباهًا لمظرها- لم أكن حتى أفكر في الذهاب إلى امرأة أخرى”.

– قد يريح بعض الرجال ضمائرهم أيضًا بجملة: “كل الرجال يفعلون ذلك حتى والدي قد وقع في نزوات عديدة، مع أنه يحب والدتي للغاية، فما الفارق بيني وبينه”.

أما عن الرجال الذين يكتفون بالحديث على الهاتف مع الفتيات الأخريات فيقولون: “أنا مجرد أمرح على الهاتف لا أقابل أيًا منهن، ما الضرر في ذلك؟” وفي مجال العلاج، لدينا اسم لهذا النوع من التفكير: الإنكار من وجهة نظر العلاج النفسي، فإن الإنكار هو سلسلة من الأكاذيب الداخلية ويخدع الناس بأنفسهم لجعل سلوكياتهم المشكوك فيها تبدو جيدة (على الأقل في ذهنهم)؛ وعادة يتم دعم كل خيانة بتبرير واحد أو أكثر، مع دعم كل منها من خلال المزيد من الأكاذيب.

ولكن يظل هناك سؤال ملح: لماذا؟ لماذا الرجال يخونون حقًا؟ ولماذا يستمرون أحيانًا في الخيانة حتى بعد القبض عليهم، وحتى رغم مواجهتهم عواقب غير مرغوبة مثل الطلاق، وفقدان الاتصال الأبوي، وفقدان المكانة الاجتماعية، وما شابه؟، في الحقيقة اختيار الرجل للخيانة علميًا يكون مدفوعًا بواحد أو أكثر من العوامل التالية:

أسباب خيانة بعض الرجال

– عدم النضج: إذا لم يكن لديه الكثير من الخبرة في العلاقات طويلة الأمد، أو إذا لم يفهم تماماً أن أفعاله تترتب عليها عواقب مثل إيذاء شريكه، فقد يعتقد أنه من الجيد أن تكون هناك مغامرات جنسية، وذلك نتيجة عدم النضج.

الرغبة في الشعور بالاختلاف: قد يشعر الرجل بالرغبة الشديدة في الشعور بالاختلاف عن باقي الذكور، وذلك بفعل شيء لا يستطيع الكثير منهم القيام به، خاصة إذا كانت الفتاة التي يسعى إليها شديدة الجمال ويرغب الجميع فيها، هذا يجعله يتوهم بالحب ويدفعه إلى الخيانة لإرضاء ذاته.

الارتباك حول مشاعر الإعجاب والالتزام: بعد سنوات من الزواج والالتزام وخلال مصادفة أحد الرجال امرأة تعجبه أو يشعر ببعض المشاعر تجاهها فإن هذه المشاعر قد تغريه، ويعتقد أن ما يشعر به تجاه تلك المرأة مختلف كليًا عن ما يشعر به تجاه زوجته، في الحقيقة نعم هناك اختلاف، ألا وهو أن المشاعر مع زوجتك قد استبدلت مع مرور الوقت إلى شكل أقل توهجًا ولكنه أكثر أهمية، وهو ما يتم في كافة العلاقات طويلة الأمد، وفي الحقيقة ستشعر مع المرأة الجديدة بنفس تلك المشاعر في حالة دخولك لعلاقة طويلة الأمد معها.

– التوقعات غير المنطقية: قد يضع الرجل توقعات غير منطقية كبيرة على عاتق شريكة حياته، وينتظر أن تكون على مقدار هذا التوقع، سواء في العلاقة الجنسية أو الاهتمام بالذات أو غيرها من الأمور، الأمر الذي يكون صعبًا للغاية أن يتم بصورة الكمال نظرًا لأن على عاتقها الكثير من المسؤوليات.

لذلك، عندما يقابل الرجل امرأة جديدة عزباء لديها الوقت الكافي للاهتمام بذاتها وبجسمها وملابسها بشكل كبير للغاية فإنه يتوقع أنها ستظل على هذا المنوال مدى الحياة، مما يجعله يقرر الارتباط بها وخيانة زوجته معها.

الأنانية: هناك بعض الرجال الذين تسيطر عليهم روح الأنانية بشكل كبير في بعض المراحل في حياتهم، ويكون عادة ذلك بسبب التعرض للكثير من الأزمات والضغوطات اليومية فيشعرون بحاجتهم إلى حب الذات والنفس والأنانية لبعض الوقت، الأمر الذي يجعلهم يتجاهلون مشاعر المرأة التي يحبها ليخونها ليشعر ببعض السعادة المؤقتة.

– مشاكل متكررة: قد يكون لديه مشكلة مستمرة مع الأدوية التي تؤثر على صنع القرار، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات جنسية مؤسفة، أو ربما يواجه مشكلة مثل الإدمان الجنسي، بمعنى أنه ينخرط بشكل إلزامي في التخيلات والسلوك الجنسي كوسيلة لتجنب مشكلات الحياة.

– انعدام الأمن: قد يشعر أنه ليس وسيمًا بما فيه الكفاية، وليس غنيًا بما فيه الكفاية، وليس ذكيًا بما فيه الكفاية، الأمر الذي يدفعه إلى الخيانة، حيث ترتبط كمية مدهشة من خيانة الرجال بالرغبة في تعزيز غروره الراكد، لذلك يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال الخيانة.

– عدم انخراطه في مجتمع ذكوري داعم: ربما يكون الرجل الخائن قد قلل من قيمة حاجته إلى الصداقات الداعمة مع الرجال الآخرين، متوقعًا أنه يكتفي بالاحتياجات الاجتماعية والعاطفية الكاملة من شخص واحد فقط، وبالطبع يفشل الطرف الآخر في توفير كل ذلك، لذلك يسعى الرجل إلى تحقيق هذه الأهداف مع امرأة أخرى متوقعًا أنها ستحقق هذا الأمر المستحيل.

التوقعات غير المنطقية: قد يضع الرجل توقعات غير منطقية كبيرة على عاتق شريكة حياته، وينتظر أن تكون على مقدار هذا التوقع سواء في العلاقة الجنسية أو الاهتمام بالذات أو غيرها من الأمور، الأمر الذي يكون صعبًا للغاية أن يتم بصورة الكمال، نظرًا لأن على عاتقها الكثير من المسؤوليات.

لذا وعندما يقابل الرجل امرأة جديدة عزباء لديها الوقت الكافي للاهتمام بذاتها وبجسمها وملابسها بشكل كبير للغاية فإنه يتوقع أنها ستظل على هذا المنوال مدى الحياة، مما يجعله يقرر الارتباط بها وخيانة زوجته معها.

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