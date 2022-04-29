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اكاديمي يس يم

اكاديمي يس يم
احمد كاظم
اكاديمي يس يم مقالاته اليومية العريضة الطويلة تفوح منها الطائفية بصورة صريحة او مغلّفة بحزنه على العراق و اهله بعد إزالة حكم البعث من قبل أمريكا.
سبب حزن اكاديمي يس يم على العراق و اهلة و طائفيته الكريهة لأنه كان مستشارا رياضيا لعدي يجهزّه بالشابات الرياضيات.
اكاديمي يس يم شارك باعتصام الانبار و هتف بأعلى صوته (بغداد عاصمة الرشيد لا مكان فيها للشيعة المجوس).
اكاديمي يس يم سوف لن يهدأ له بال إلا بعودة الحكم السني المطلق للعراق.
ملاحظة: كاتب اخر مقالاته اليومية يختمها (بعشرين نقطة) يطبل للحكم الوهابي السعودي للعراق و لكن الفرق بينه وبين اكاديمي يس يم انه يدعي انه شيعي المذهب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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