اكاديمي يس يم
احمد كاظم
اكاديمي يس يم مقالاته اليومية العريضة الطويلة تفوح منها الطائفية بصورة صريحة او مغلّفة بحزنه على العراق و اهله بعد إزالة حكم البعث من قبل أمريكا.
سبب حزن اكاديمي يس يم على العراق و اهلة و طائفيته الكريهة لأنه كان مستشارا رياضيا لعدي يجهزّه بالشابات الرياضيات.
اكاديمي يس يم شارك باعتصام الانبار و هتف بأعلى صوته (بغداد عاصمة الرشيد لا مكان فيها للشيعة المجوس).
اكاديمي يس يم سوف لن يهدأ له بال إلا بعودة الحكم السني المطلق للعراق.
ملاحظة: كاتب اخر مقالاته اليومية يختمها (بعشرين نقطة) يطبل للحكم الوهابي السعودي للعراق و لكن الفرق بينه وبين اكاديمي يس يم انه يدعي انه شيعي المذهب.
اكاديمي يس يم
اكاديمي يس يم