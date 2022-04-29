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الحكومة الإيطالية تمدد إلزامية الكمامات في الأماكن المغلقة حتى 15 يونيو

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روما/ وكالة نوفا

وقع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الجمعة، تعديل يقضي بتمديد إلزامية الكمامات في الأماكن المغلقة ومن بينها وسائل النقل العامة وذات المسافات الطويلة والمراكز الصحية ودور السينما والمسارح وصالات الرياضة وكافة المؤتمرات، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 وفي الوقت نفسه، تم إعطاء 136,757,391  جرعة من اللقاح ضد كوفيد19 حتى الآن في إيطاليا، 96.4 في المائة من تلك التي تم تسليمها، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا دورات اللقاح 48598684، أي ما يعادل 90.01 في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، وفقا للنشرة الخاصة بسير حملة التلقيح من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومفوض الطوارئ الصحية المحدثة في الساعة 06:17 اليوم.

 أما معدل الإشغال في العناية المركزة، فقد انخفض إلى 3.8 في المائة، وفقا للمسح اليومي الذي أجرته وزارة الصحة اعتباراً من 28 أبريل، مقابل 4.2 في المائة حتى 21 أبريل، بحسب ما يظهر من معطيات الرصد الصادرة عن غرفة المراقبة التابعة للمعهد العالي للصحة.

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