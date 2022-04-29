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الحلبوسي يعزي برحيل وزير الثقافة السابق

الحلبوسي يعزي برحيل وزير الثقافة السابق

نعى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الجمعة، وزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.
وقال الحلبوسي في تدوينة عبر تويتر، “خالص التعازي للأسرة الأكاديمية والوسط الثقافي برحيل العالم الآثاري ووزير الثقافة السابق الدكتور عبد الأمير الحمداني، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

والحمداني، هو عالم آثار وسياسي عراقي، وُلد في محافظة ذي قار بقضاء الفهود عام 1967، وتم تكليفه وزيراً ل‍وزارة الثقافة والسياحة والآثار في حكومة عادل عبد المهدي.

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