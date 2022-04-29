الزراعة تعلن السيطرة على بؤر الحمى النزفية

أعلنت وزارة الزراعة، مساء الخميس، السيطرة على بؤر الحمى النزفية.

وقالت الوزارة في بيان ،إنه “وبتوجيه مباشر من وزير الزراعة واصلت الملاكات البيطرية عملها وفي جميع المحافظات للحد من انتشار مرض الحمى النزفية”.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قوله أن “الوزير وجه بتجهيز كافة المستوصفات البيطرية في جميع المحافظات بالمبيدات الخاصة بمكافحة حشرة القراد وهي الوسيط المسبب لمرض الحمى النزفية وتم ذلك من خلال الملاكات البيطرية في دائرة البيطرة مع التأكيد على استمرار حملات المكافحة المستمرة التي تقوم بها الملاكات البيطرية في رش وتغطيس الحيوانات ورش الحظائر، ما أثمر عن الحد من انتقال هذا المرض للإنسان واصبح الوضع تحت السيطرة تماماً”.

وأهاب النايف بكافة مربي الحيوانات الالتزام بالارشادات البيطرية الخاصة بخلو الحيوانات من القراد، فضلا عن إخبار الجهات البيطرية عن وجود الحشرة القراد من أجل انهاء وجود هذه الحشرة والمحافظة على الثروة الحيوانية من أية أمراض قد تحدث مستقبلا”.

ودعا المواطنين إلى تطبيق الاجراءات الصحية وشراء اللحوم من المجازر المرخصة قانوناً والإخبار عن أماكن تربية الحيوانات داخل منازل المواطنين والساحات في كافة المدن العراقية، عادا هذه الإجراءات وقائية وصحية لدرء أي خطر على حياة المواطنين، مطمننا المواطنين بأنه لا خشية من اقتناء اللحوم شريطة أن تكون من المحال الرسمية حفاظا على سلامتهم.

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