الموارد المائية: أمطار العام الحالي لم تعزز خزين بحيرة حمرين

أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، ، أن أمطار العام الحالي لم تعزز الخزين المائي لبحيرة حمرين، فيما كشفت عن تطبيق إجراءات ومشاريع لمعالجة قلة الأمطار وواردات المياه.

وقال معاون مدير الموارد المائية في ديالى قاسم يحيى حمود إن “شح المياه لا يزال مستمرا في ديالى للعام الثاني نتيجة قلة الامطار والغطاء الثلجي، بالاضافة الى انعدام الواردات من خارج العراق والتي تمثل 80% من نسبة الخزن المائي لبحيرة حمرين، بينما تشكل العيون والينابيع نسبة 20% المتبقية”.

وأضاف، أن “امطارالعام الحالي لم تكن مؤثرة ولم تعزز المخزون المائي ونسبة المخزون الحالي من المياه في حوض حمرين هي اقل من 10% من مقدار الخزن الاعتيادي البالغ مليارين واربعمئة وواحد وثلاثين مليون متر مكعب، وفي عام 2019 وصل مخزون بحيرة حمرين من المياه الى مليارين وسبعمائة مليون متر مكعب”.

وتابع أن “الموارد المائية اتخذت قرارا بتخفيض الاستهلاك بسبب انعدام الواردات المائية للبحيرة واستخدام الخزين المائي فيها، وشمل تخفيض التصاريف المطلقة وأن يكون الاستهلاك للضرورة القصوى لتغطية الاحتياجات الاساسية مثل مياه الشرب وسقي البساتين”.

وبين أنه “بسبب انعدام الواردات وقلة الامطار وضعت الوزارة خططا عديدة منها سريعة التطبيق مثل تنفيذ مشروع اسالة ماء بعقوبة والذي يوفر مياه الشرب لكثافة سكانية بلغت 450 الف نسمة وحفر وتأهيل 240 بئرا واستمرار اعمال المشاريع الاروائية وتنفيذ مشروع لتعزيز نهر ديالى من جدول الخالص الرئيس، مصدر المياه نهر دجلة، وحملات دائمة لرفع التجاوزات وايصال الماء الى ابعد المناطق”، وأكد أن “هناك مفاوضات مستمرة مع ايران بخصوص اطلاق المياه وتقاسم الضرر وايضا كانت هناك زيارة وتنسيق مع اقليم كردستان وحصل تفاهم جيد بشأن الازمة”

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط