أربيل.. استعدادات مبكرة لمواجهة نقص المياه

وافق مجلس وزراء إقليم كوردستان على تخصيص أكثر من أربعة مليارات دينار لمعالجة مشكلة نقص المياه في عموم محافظة أربيل.

وقالت وزارة البلديات والسياحة في بيان إنه تم تخصيص 4 مليارات و707 ملايين دينار من الميزانية الاعتيادية للوزارة لمعالجة شح المياه والجفاف في عاصمة الإقليم.

وأضافت الوزارة أن المبلغ خصص للبدء بالاستعدادات اللازمة لمواجهة مشكلة نقص المياه في أربيل ومحيطها خلال موسم الصيف هذا العام.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في أربيل، مثل إنشاء خطوط كهربائية للآبار وتوفير مضخات وإصلاح المولدات الخاصة بالآبار وشراء المستلزمات الضرورية لمشروع إفراز/3، وتأمين الصهاريج الخاصة بتوزيع مياه الشرب داخل أربيل وحولها.

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