إعصار مدمر يجتاح ولايات أميركية ويخلف أضرارا كبيرة

دمر إعصار هائل جزءا من ولاية كانساس الأميركية، حيث أظهرت صور وفيديوهات متداولة حجم الخراب الذي خلفه، من سيارات محطمة ومبان بدون أسقف.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية لولايات الغرب الأميركي الأوسط، بما في ذلك كانساس، وأيوا، وميسوري، ونبراسكا.

وفي مدينة ويتشيتا، قال العمدة إن ما بين 50 إلى 100 مبنى قد تضرر، خاصة في ضاحية أندوفر. ولكن لم ترد انباء عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن.

وتقول إدارة شرطة مدينة أندوفر إن الطرق مغلقة بسبب أعمدة خطوط الكهرباء المتساقطة وأكداس الحطام الكبير. من جهته، حث رئيس بلدية ويتشيتا، براندون ويبل، الناس على عدم السفر. وكتب في “تويتر”: “سمعت أن الطرق في أندوفر مغلقة أمام حركة المرور. يرجى البقاء في أماكنكم إذا استطعتم. هناك موجة برد كبيرة في جميع أنحاء منطقتنا، وضعف رؤية أيضا للسائقين”. وتظهر مقاطع الفيديو والصور غير العادية المنشورة على الإنترنت الإعصار وهو يمزق أندوفر، ويدمر المباني، وينشر الحطام المتطاير في الهواء.

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