اكدت ان الاجراءات الوقائية تقع على عاتق وزارتي الداخلية والزراعة ..الصحة لـ”الزوراء”: الحمى النزيفية قاتلة بنسبة 50 % وحددنا اجراءين للسيطرة عليها

الزوراء/مصطفى فليح:

حددتْ وزارة الصحة اجراءين وقائيين رئيسين للسيطرة على مرض الحمة النزيفية وفي حين بينت ان المرض لا ينتقل من انسان الى انسان لكنه خطر و قاتل وبنسبة 50% و لا علاج له، واشارت الى ان الاجراءات الوقائية تقع على عاتق وزارتي الداخلية والزراعة.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، الدكتور رياض الحلفي، في حديث لـ”الزوراء” ان “هذا المرض ليس وليد اليوم وهو موجود ومتوطن منذ سنين حتى قبل 2003 ولكن بين فترة وفترة في سنوات معينة تزداد الحالات وفي اخرى تقل وخلال السنوات الاخيرة اصبح لدينا زيادة في محافظة ذي قار طبعا سجلت في بقية المحافظات لكن بنسب قليلة”.

واضاف ان “هذا المرض ينتقل من الحيوان الى الانسان، والحيوان رغم اصابته لكن لا تظهر عليه الاعراض فهو يقاوم هذا الفايروس ولكن ينتقل عن طريق الحيوان عن طريق حشرة القرادة كما ينتقل المرض عن طريق الجزارة عندما يتم التعامل مع حيوانات مصابة وقد يجرح الجزار وهو غير مرتدي للكفوف وربما ينتقل وهذه حالات نادرة”، مؤكدا “اذا اتخذت اجراءات وقائية صحيحة فنسبة الانتقال تكون ضئيلة جدا”.

وبين ان “ابرز اعراضه ارتفاع درجة الحرارة ويبدأ نزيف من الانف والفم وفي النساء من الاعضاء التناسلية”.

ولفت “الى حد الان هذا المرض لا ينتقل من الانسان الى الانسان الا عن طريق الدم لذلك انتقاله بين البشر صعب وهو وينتشر بين اولئك الذين يتعاملون مع الحيوانات وكل المصابين الذين سجلوا في محافظة ذي قار يتعاملون مع الحيوانات كالبقر والماعز والحشرة تكون على جلود هذه الحيوانات”.

وبين ان “ اهم اجراءين وقائيين هما تقييد حركة الحيوانات داخل المحافظة وبين المحافظات لمنع انتقال المرض الى الحيوانات الاخرى اما الاجراء الثاني هو قتل حشرة القرادة برش المبيدات على حضائر الحيوانات والقيام بتغطيس الحيوانات باحواض فيها مبيدات للقضاء على الحشرة وهذان الاجراءان الرئيسان للسيطرة على المرض وهو من مهمات وزارة الزراعة دائرة البيطرة ووزارة الداخلية” مشيرا “لدينا كتب واجتماعات متكررة معهم بهذا الشأن” .

وكشف ان “المرض من الناحية الصحية قاتل ونسبة الوفيات 50% ولا يوجد حتى الان علاج الا باستثناء علاجات الاعراض من المغذيات وبعض الادوية ويعتمد على مناعة الجسم وعلى سرعة تعويضه للسوائل وبعض الادوية التي تقلل من النزف”.

الاجراءات الوقائية تقع بصورة كبيرة على عاتق وزارة الداخلية فالمرض خطر ويحتاج الى اهتمام كبير لمنع تنقل الحيوانات ووزارة الزراعة للقيام بحملات رش المبيدات والتغطيس”.

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