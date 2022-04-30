اكدوا ان معالجة الانسداد السياسي تحتاج الى الحوار والتنازل ..مراقبون : المبادرة العشائرية لن تحل من الأزمة السياسية والأمور تتجه نحو الفوضى

اكدوا ان معالجة الانسداد السياسي تحتاج الى الحوار والتنازل ..مراقبون لـ”الزوراء”: المبادرة العشائرية لن تحل من الأزمة السياسية والأمور تتجه نحو الفوضى

الزوراء/ حسين فالح:

استبعدَ مراقبون للشأن السياسي العراقي، تمكن المبادرة التي طرحتها العشائر العراقية من حل الازمة السياسية، وفيما حذروا من حل البرلمان واندلاع الفوضى، اكدوا ان معالجة الانسداد السياسي يحتاج الى الحوار والتنازل.

وقال المحلل السياسي عصام الفيلي في حديث لـ”الزوراء”: أن جميع المبادرات التي تطرح محترمة وتعبر عن رغبة حقيقية في موضوع معالجة الانسداد السياسي، مبينا ان المعالجة دائما تتم من قبل القوى السياسية حصرا وهذه القوى تعتمد على الاوزان الانتخابية والثقل السياسي.واضاف: ان ما يطرح اليوم من مبادرة عشائرية هو محاولة لمعالجة الانسداد السياسي لكن يبقى السؤال ما مدى تقبل القوى السياسية لمثل هكذا مبادرات خاصة وان الجنبة العشائرية موجودة في البعد الاجتماعي وليس السياسي في العراق لانه لا نمتلك مجلس اعيان كما كان في الحكم الملكي، فكان مجلس الاعيان في ذلك الوقت الكثير من الوجوه فيه ذات ثقل اجتماعي وعشائري.من جهته قال مدير مركز القرار السياسي العراقي حيدر الموسوي، في حديث لـ”الزوراء”: أن مبادرة العشائر كريمة وطيبة ولكن الامر مرهون بامور اكبر من مبادرات عشائرية او فعاليات اجتماعية، لافتا الى ان الوضع معقد جدا فكان في السابق هناك من هو مؤثر ويمتلك القدرة على التأثير في القرار السياسي من بينها الراعي للعملية السياسية الولايات المتحدة الامريكية .وتابع: وفيما بعد كانت المرجعية التي اوصدت ابوابها وبالتالي فقدان تلك المؤثرات والاستمرار في صراع المحاور والفواعل الخارجية ومدى تأثيرها فضلا عن معركة كسر العظم عقدت المشهد السياسي، مبينا ان اغلب تلك المبادرات اضحت غير ملزمة للفرقاء السياسيين.واشار الى ان الانفراجة السياسية قد تكون مناطة بمجموعة من الامور من بينها استسلام جميع الاطراف الواقعية السياسية وعدم مضي اي طرف سواء الثلاثي او الاطار ومجموعته من تشكيل الحكومة وبالتالي استمرار الانغلاق السياسي قد يضعف وجودهما السياسي ان لم يكن حل البرلمان هو اخر المطاف لا مناص من الجلوس والحوار والتفاهم والا الفوضى هي الاقرب .في غضون ذلك، حذر رئيس تحالف من أجل الشعب النيابي علاء الركابي، من عدم حسم منصب رئيس الجمهورية، فيما أشار الى أن الانتخابات ستعاد خلال 6 أشهر إذا تم حل البرلمان.وقال الركابي في تصريح صحفي: إن “المشهد بسبب الانسداد السياسي ألقى تاثيراً في تجاوز كل المدد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية”.وأضاف أن “الاختلافات السياسية عندما تكون موضوعية تكون مقبولة، لكن عندما تكون الكتل السياسية التي نجحت في الحصول على عدد كبير من المقاعد هي فقط تتناحر على السلطة بغض النظر عن الشعب وواجباتهم الدستورية والاخلاقية تجاه شعبهم هنا الأمر يكون غير مقبول”، مضيفاً: “لا نعرف الآن نحن ذاهبون الى أين؟”.هذا وطرحت نخبة من العشائر والقبائل العربية العراقية مبادرة بعنوان “سلطة الشعب” للخروج من الانسداد السياسي الحاصل في العراق، داعية الأطراف السياسية الى القيام بمسؤولياتها الوطنية لحل الأزمة السياسية في العراق.

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