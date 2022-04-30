الإستعمار المستقاد!!

الحرب القائمة كشفت أن العالم غاب أسود في آجامها , وما حولها موجودات جاهزة للإفتراس.

وكأنه مثلما كان منذ بدايات إنشاء الدول والمجتمعات , فهناك قوة مهيمنة وأخريات تدور في فلكها , وبعضها من فرائسها.

وما يحصل في عالمنا المتأجج , أن الحالة يُراد تغييرها , بعد أن برزت قِوى ذات شأن وتأثير في الوجود الأرضي , وعليها أن تستنبط صيغة جديدة للحفاظ على الحياة , لأن التماحق والإنتهاء هو المصير المحتوم.

فآليات النظام العالمي القديمة في صراع وجودي قاسي , وترمي بكامل قدراتها في الميادين , التي ربما ستتطور وتشمل دولا أخرى.

وعندما نقترب من دول أمة العرب , نجدها محاطة بثلاثة دول إقليمية ذات قيمة عالمية , وأمام خيارين لا ثالث لهما , فأما أن تتحول إلى فرائس لها , أو تتحالف فيما بينها لتنجوَ من الإفتراس.

وربما خطوات إفتراس دول الأمة تجري على قدم وساق , أما تحالفها فلا ذكر له , ولا تفكير به , مما يعني أنها ستمضي في مسيرة التشظي والإبتلاع من القِوى الإقليمية , بعد أن إنشغلت القِوى العالمية الكبرى ببعضها البعض , وهذا الإنشغال سيتواصل كما حصل في القرون التي سبقت منتصف القرن العشرين.

فهل ستنتبه دولنا وتتأهب للحفاظ على كيانها المتماسك , المعتصم بأبهر ديمومتها وعزتها وكرامتها؟

وإن التحالف إنتصار , والتخالف خوار , وعلى دول الأمة أن تختار!!

د-صادق السامرائي

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