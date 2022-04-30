«الديمقراطية» تهنئ شعبنا وعموم العرب والمسلمين بعيد الفطر

■ تتقدم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأحرّ التهاني النضالية إلى شعبنا الفلسطيني وعموم العرب والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية، وحاضراً آمناً ومستقبلاً زاهراً.

وتخصّ الجبهة بالتهنئة أبطالنا الأسرى في زنازين الاحتلال، وهم يشكلون جبهة الصدام الأولى مع العدو الإسرائيلي، كما تتقدم الجبهة بتهنئة نضالية خاصة إلى عوائل شهدائنا، نستذكر معهم أبطال الشعب الفلسطيني الذين رسموا بدمائهم الغالية وثيقة الاستقلال، وعبدوا لنا الطريق نحو تحقيق أهدافنا الوطنية، معاهدين على الوفاء والإخلاص لذكراهم وتضحياتهم. كما تتمنى الجبهة الشفاء العاجل لأبناء شعبنا الجرحى، ضحايا العدوان والفاشية الإسرائيلية ■

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – دمشق

الإعلام المركزي

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