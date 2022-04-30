بابل تسجل أول حالة وفاة بالحمى النزفية

اعلنت محافظة بابل تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية.

وجاء في بيان صادر عن رئيس خلية الأزمة لمكافحة انتشار مرض الحمى النزفية في المحافظة وسام اصلان الجبوري، الجمعة، (29 نيسان 2022) قال فيه انه “تم الاشتباه بأربع حالات بمرض الحمى النزفية، حيث كانت ثلاث حالات سالبة، وأخرى موجبة في ناحية جبلة في محافظة بابل، والتي أدت الى وفاة المريضة في مستشفى مرجان الطبية”.

وتم التعامل مع الحالة من قبل دائرة صحة بابل بـ”اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والصحية اللازمة من تعفير وتكفين الجثة والدفن وكذلك تم تعفير بيت المصابة والمنطقة المحيطة بها”، حسب الجبوري.

ولفت الى انه “ابتداء من يوم غد السبت سوف تقوم المستشفى البيطرية في بابل باجراءات التعفير وتغطيس الحيوانات وتعقيمها (المواشي والاغنام)”.

رئيس خلية الأزمة لمكافحة انتشار مرض الحمى النزفية دعا المواطنين في محافظة بابل كمربين للمواشي والاغنام اولا والمستهلكين للحوم الى “ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية والصحية كافة عند التعامل المباشر مع الحيوانات كون مرض الحمى النزفية ينتقل الى مربي المواشي عن طريق (الكراد) المتطفل على مواشي والاغنام وكمستهلكين للحوم، وضرورة التعقيم والطبخ الجيد قبل الاكل”.

يذكر ان مرض الحمى النزفية هو مرض فيروسي، ينتقل عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، ومن ثم ينتقل عن طريق العدوى من شخص آخر، وتبلغ معدلات الوفيات للمصابين به نحو 40 بالمائة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ومن أعراض المرض، ارتفاع درجة الحرارة لدى المصاب، ونحول عام، آلم في العضلات، غثيان وتقيؤ، وظهور البقع النزفية تحت الجلد وأماكن زرق الإبر وفي الفم والأنف، بعد خمسة أيام من المرض، خصوصا أن المعدل العام لحضانته من يوم واحد إلى 14 يوما، وأن أهم إجراءات الوقاية منه، رش المنازل بالمبيدات الحشرية، وتعقيمها، ومراقبة الحالات المشكوك فيها وإحالتها على الفحص المبكر في أسرع وقت ممكن.

يشار الى أن مرض الحمى النزفية بدأ بالانتشار مؤخراً في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، والذي يهدد حياة الانسان والحيوان على حد سواء، اذ تحاول صحة المحافظة على منع انتشاره وتفشيه، بعد تسجيل العديد من الحالات المرضية.

واتخذت مديرية الصحة اجراءات احترازية لمراقبة اماكن ذبح المواشي وبيع لحومها، لاحتواء المرض قبيل دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة ذي قار حسين رياض، قال لشبكة رووداو الإعلامية الأحد (24 نيسان 2022) ان “محافظة ذي قار ومنذ العام الماضي سجلت 24 حالة اصابة، منها 9 وفيات”، مضيفا انه “ومنذ بداية العام الحالي تم تسجيل 8 حالات منها 3 حالات وفاة”.

يتم اجراء الفحوصات فقط في المختبر المركزي في وزارة الصحة ببغداد، إذ يتم أخذ العينات من الحالات المشتبه بها وارسالها الى بغداد بانتظار نتيجة الفحص، حسب مدير قسم الصحة العامة، الذي أكد ان لدى صحة ذي قار ردهة عزل للمصابين وسيتم توسعتها، بسبب الشعور بالخطر تجاه انتشار المرض.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط