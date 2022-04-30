بعد تقارير مصرية عن اختراقه وإغلاقه.. إدارة تطبيق نبض ترد

أكدت إدارة تطبيق “نبض” في بيان صحفي أنها لم تتعرض لأي عملية اختراق، ونوهت بأن منصتها “مؤمنة بكافة وسائل الأمن والحماية المتبعة عالميا”.

ويأتي هذا البيان بعدما أعلنت وسائل إعلام مصرية، الخميس، “إغلاق” التطبيق إثر بث “أخبار كاذبة”، وذلك بعد وقت وجيز على إعلانها أن التطبيق تعرض للاختراق.

وأوضحت إدارة نبض أن “المصادر في التطبيق لديها لوحة التحكم الخاصة بها لنشر محتواها الخاص، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى”.

وقالت إن التطبيق “لا يقوم بتحرير أو كتابة أي خبر، وكافة الأخبار المتواجدة في التطبيق تنشر عبر حسابات المصادر الإخبارية”.

وزعمت وسائل إعلام مصرية، الخميس، أن التطبيق تعرض للاختراق “من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية تقوم “بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع”.

بعد “بث أخبار كاذبة”.. إعلام مصري يعلن إغلاق “تطبيق نبض” بعد “بث أخبار كاذبة”.. إعلام مصري يعلن إغلاق “تطبيق نبض” أعلنت وسائل إعلام مصرية، الخميس، “إغلاق” تطبيق “نبض” بعد بث “أخبار كاذبة”، وذلك بعد وقت وجيز على إعلانها أن التطبيق تعرض للاختراق.

ولم يذكر الإعلام المصري تفاصيل عن “الأخبار الكاذبة” التي بثها “نبض”، في الوقت الذي انتشرت فيه صورة قيل إنها من التطبيق، وتتضمن خبرا كاذبا عن وفاة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

ويستخدم التطبيق أكثر من 20 مليون مستخدم، يتلقون الأخبار والتقارير من أكثر من ١٠٠٠ مصدر إخباري من الشرق الأوسط و العالم، بحسب إدارة التطبيق.