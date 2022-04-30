تقارير عن عودة الأمريكان إلى قاعدتين في الرقة .. ومصدر مقرب من ‹قسد› ينفي

أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية في سوريا بدأت منذ أيام قليلة، بإعادة تفعيل قاعدتين عسكريتين كانت أخلتهما عام 2019 في محافظة الرقة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›.

وقالت وسائل الإعلام تلك، إن القوات الأمريكية بدأت في الأيام القليلة الماضية العودة إلى قاعدتين كانت أخلتهما قبل وقت قصير من انطلاق عملية الجيش التركي عام 2019.

وأوضحت أن روسيا تسعى إلى تعزيز وجودها في محافظة الرقة، ما أشعر الولايات المتحدة بعدم الارتياح ودفعها للبدء بإرسال تعزيزات عسكرية إلى «الفرقة 17» على بعد 7 كم عن مدينة الرقة، ومطار الطبقة على بعد 50 كم من المدينة.

وأفادت بأن القوات الأمريكية أرسلت عددا كبيرا من المدرعات و9 عربات من المدرعة المقاتلة «برادلي»، وعشرات الجنود إلى هذين الموقعين، تمهيدا لإعادة استخدامهما كقاعدتين ثابتتين.

كما أشارت إلى أن القوات الأمريكية شرعت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى مطار الطبقة عبر طائرات شحن.

بالصدد، نفى مصدر كوردي مطلع مقرب من قوات سوريا الديمقراطية مساء اليوم الجمعة في حديث أنباء عودة الأمريكان إلى محافظة الرقة، وقال: «قد يكون لدى الأمريكان نوايا للعودة مرة أخرى، لكن حالياً ليس هناك شيء على الأرض».

وأضاف المصدر، أن «الإعلام التركي يستبق الأمور لغايات معينة تتعلق بأجنداتهم العسكرية في المنطقة».

وأكد المصدر أن تلك الأنباء «غير صحيحة والأمريكان غير موجودين في القاعدتين».

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