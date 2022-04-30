تنظيم داعش يتبنى الهجوم على الحشد الشعبي في كركوك

تبنى تنظيم داعش، الهجوم الذي وقع على موقع تابع للحشد الشعبي في قضاء داقوق، جنوبي محافظة كركوك يوم الجمعة الماضي.

ونشرت وكالة اعماق، التابعة لتنظيم داعش، مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت فيه ان “مقاتلي الدولة الإسلامية يهاجمون ثكنتين لميليشيا الحشد الشعبي يوم الجمعة الماضي قرب قرية اليرقون بقضاء داقوق جنوبي كركوك”، حسب قولها.

وكان إعلام الحشد الشعبي، قد ذكر الخميس (21 نيسان 2022)، أن “قوة من الفوج الثالث باللواء 56 في الحشد الشعبي أحبطت تعرضاً لفلول داعش الإرهابي جنوب غرب محافظة كركوك”.

وأضاف أن “عناصر من فلول داعش الإرهابي شنوا تعرضاً على دورية قتالية تابعة للفوج قرب قرية ربيضة التابعة لناحية الرشاد، قبل أن تتصدى لهم قوة من الفوج، ما اضطرهم الى الفرار، وأسفر التعرض عن الحاق أضرار بإحدى العجلات التابعة للفوج”.

وكان مسلحو تنظيم داعش قد شنّوا هجوماً في وقت سابق على قوات الحشد العشائري في قرية كشكول الواقعة في بلدة “قره تبه” التابعة لمحافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين واصابة 12 أخرين.

وقال مدير ناحية “قره تبه” وصفي التميمي لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (19 نيسان 2022)، إن “مسلحي تنظيم داعش شنوا هجوماً على نقطة مقر الحشد العشائري في قرية كشكول، ما أدى الى مقتل 4 مسلحين واصابة 12 آخرين”، مضيفا انه “تم نقل المصابين الى المستشفى”.

وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، نفذ مسلحو تنظيم داعش 33 هجوماً ضمن حدود المناطق المتنازع عليها، كما شنّوا 20 هجوماً آخر خلال أول أسبوع من نيسان الجاري في جميع انحاء العراق.

وليل الجمعة (16 نيسان 2022) شن عناصر التنظيم هجوما على قوات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، وتسبب باستشهاد عنصرين في تلك القوات.

اللواء قارمان كمال، نائب رئيس أركان البيشمركة، قال الخميس (14 نيسان 2022) لشبكة رووداو الإعلامية إنه “وفقاً للإحصائيات الرسمية الموجودة فقد نفذ تنظيم داعش خلال أشهر كانون الثاني، شباط، وآذار من العام الحالي، 33 هجوماً وعملاً مختلفا في المناطق المتنازع عليها من ديالى الى سهل نينوى، و45% من تلك الهجمات وقعت في حدود خانقين وكركوك”.

وحسب المسؤول في البيشمركة، فإن 22% من هجمات داعش خلال اول ثلاثة أشهر من العام الجاري وقعت في محافظة صلاح الدين، 17% منها في نينوى، و16% في ناحية بردي غرب كركوك والى قضاء مخمور بين أربيل ونينوى.

كمال لفت الى ان هذه الهجمات تسببت بمقتل 24 شخصاً، وخطف 24 آخرين، مضيفا ان “خلال هذه الفترة أيضاً نفذ تنظيم داعش تسع هجمات صاروخية”.

يشار الى انه، خلال العام 2021، نفذ تنظيم داعش 257 هجوما في جميع انحاء العراق، ومن بينها هجمات انتحارية، ونصب السيطرات ونقاط التفتيش، اختطاف المواطنين، فضلاً عن هجمات صاروخية، ما أدى الى مقتل 387 شخصاً، وإصابة 518 شخصاً، واختطاف 37 شخصاً آخرين.

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