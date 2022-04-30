حكومة الإقليم: تأسيس شركة استثمارية أو تجارية في كوردستان لا يستغرق إلا يوماً واحداً

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أنها قدمت تسهيلات هائلة للمستثمرين والتجار الراغبين بتأسيس شركات في الإقليم.

وقال قوباد طالباني في كلمة له امام جمع من المهتمين بالشأن الاقتصادي في اربيل، إن تأسيس الشركات كانت عملية صعبة وتستغرق وقتا طويلا ومكلفة في الوقت ذاته وبات معرقلا لعمل المستثمرين، مستدركا بالقول “ولكن أجرينا اصلاحاً على النظام، وان تأسيس شركة في الإقليم لا يستغرق إلا يوما واحدا في الوقت الراهن”.

وأضاف “اننا حاليا بصدد اجراء اصلاح على النظام المصرفي، ولدينا مصارف الكترونية فعالة”، مؤكدا “نريد زيادة تطوير هذا القطاع لانه مهم للشفافية وعملية تحويل الأموال بسرعة”.

وتابع طالباني بالقول “ادعم انشاء مركز تجاري في الاقليم لما له من اهمية في جمع واحتواء التجار، وانشاء شبكة للمستثمرين”، مؤكدا “نسعى الى تنويع الاقتصاد في اقليم كوردستان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط