دهوك تتوقع استقبال آلاف السياح يومياً في عيد الفطر

توقعت دائرة السياحة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم السبت، تزايد أعداد السائحين خلال العام الحالي مع حلول عيد الفطر.

وقال مسؤول اعلام سياحة قضاء العمادية، شمالي دهوك، حكمت عابد، ان دائرته شكلت لجنتين لمتابعة الفنادق والموتيلات والمواقع السياحية لمتابعة طبيعة الخدمات المقدمة للسائحين وعدم استغلالهم.

ورجح ان يتوافد الى العمادية اكثر من خمسة الاف سائح يوميا خلال ايام عيد الفطر رغم الظروف الامنية غير الطبيعية في المناطق الحدودية.

واشار عابد الى ان مواقع سياحية جرى ترميمها وتأهيلها من جديد كمصيف اشاوا واينيشكي ووادي شيرانه، ومواقع سياحية اخرى لتكون جاهزة لاستقبال السائحين خلال ايام عيد الفطر.

واعلن ديوان الوقف السني في العراق، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم، ان غدا الاحد متمم لشهر رمضان وسيكون يوم الاثنين المقبل أول أيام عيد الفطر.

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